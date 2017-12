Aus den Gemeinden : Ausbaubeiträge bereiten Sorgen

vergrößern 1 von 1 Foto: hjr 1 von 1

Der Ausschuss für Bauwesen und Verkehr der Gemeinde St. Peter-Ording verlangt seinen Mitgliedern schon einiges ab. Schwierig wird es besonders dann, wenn es wie hier bei der Kanal- und Straßensanierung im Stillen Dorf auf der einen Seite um das Erheben von Straßenausbaubeiträgen gemäß der für die Gemeinde St. Peter-Ording gültigen Satzung in Höhe von 75 Prozent geht und auf der anderen Seite Bestrebungen seitens der Landesregierung existieren und in Arbeit sind, den Gemeinden freizustellen, ob sie weiterhin Straßenausbaubeiträge von ihren Bürgern erheben wollen oder ob sie das müssen, weil sonst andere Projekte auf der Strecke blieben.

Das war schon in der Sitzung im September sowohl Gegenstand in der Einwohnerfragestunde als auch später bei der Erläuterung durch den Planer Jörg Gutzke. Der Ausschuss hatte dann den Ausbau unter der Prämisse einstimmig beschlossen, dass mit Bürgern und dem Planer sowie möglichen weiteren Personen eine Ortsbegehung vorgenommen wird, um zu sehen, welche Wünsche der Anlieger auch im Sinne einer Kostensenkung bei Erhaltung des Charakters des Stillen Dorfes berücksichtigt werden können. Das war inzwischen geschehen.

Schon in der Einwohnerfragestunde brachte Sönke Sund als einer der Sprecher für die Anlieger die Möglichkeit ins Spiel, ob eine Kanalsanierung getrennt von einem Straßenausbau durchzuführen möglich sei. Dazu ist wichtig zu wissen: Das würde keine beziehungsweise nur geringe Anliegerbeiträge zur Folge haben, weil hier das Umlageverfahren über die Abwassergebühren greift. Davon wären dann aber alle Bürger des Ortes betroffen. Die Schmutzwassergebühren müssten für alle Haushalte angehoben werden.

Ausschussvorsitzender Bodo Laubenstein (CDU) verwies auf den betreffenden Tagesordnungspunkt in der Sitzung. Jörg Gutzke werde mögliche Änderungen aufgrund der jetzigen Lage vorstellen. Den Anliegern werde im Anschluss daran Rederecht eingeräumt. So geschah es, und es wurde klar, dass bei den möglichen Änderungen gemäß der bisherigen Planung nur eine Kostenersparnis in Höhe von 7000 Euro zustande käme. Die Maßnahme ist veranschlagt mit 2,3 Millionen Euro. Davon entfallen 1,45 Millionen Euro auf den Straßenausbau. Ein Teil dieser Kosten ist jedoch den Kosten für den Kanalausbau hinzuzurechnen. Der Anliegerbeitrag wird über verschiedene Schlüssel errechnet. Er beläuft sich auf Summen bis zu 20.000 Euro.

Die Diskussion begann erneut in dem Sinne, ob das überhaupt erforderlich sei und ob man nicht abwarten könne, bis in Kiel die Angelegenheit gesetzmäßig entschieden sei. Und warum müsse in den Straßenkörper so „massiv“ eingegriffen werden? Ließe sich nicht auch nur der Kanal erneuern und die Straße entsprechend ausbessern? Jörg Gutzke machte deutlich: Kanalsanierung und Oberflächenentwässerung sind dringend erforderlich. Eine Beschränkung auf nur Schmutzwasser in Schlitzbauweise mache keinen Sinn, verteuere insgesamt die Maßnahme, da es nur eine zeitliche Verlagerung des Straßenausbaus wäre, was dann wieder erhöhte Kosten zur Folge hätte. Durch eine alleinige Kanalsanierung werde die Eigenspannung des Unterbaus der Straße zerstört, was zu Rissen und Absackungen führe. Sein Fazit war: „Es macht Sinn, die Straße in einem solchen Vollausbau gemeinsam mit dem Kanal zu erneuern.“

Bürgermeister Rainer Balsmeier machte allen bewusst, dass es unter den gegebenen Bedingungen für die Mitglieder des Ausschusses eine schwierige Entscheidung sei, und schärfte den Blick für die Erwartungen der Anlieger, von dieser Beitragsbelastung befreit zu werden. Er hatte im Laufe der Diskussion den Vorschlag eingebracht, dass die Gemeinde für diese Maßnahme auf die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen verzichtet, wenn der Gesetzgeber eine vollständige finanzielle Kompensation gewährleistet. Der Ausschuss stimmte einstimmig für den Ausbau. In den Empfehlungsbeschluss für die Gemeindevertretung am 11. Dezember wurde der Passus bezüglich der „finanziellen Kompensation“ ebenfalls einstimmig aufgenommen.