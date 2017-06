Brandserie in Garding : Aus Frust immer wieder gezündelt

vergrößern 1 von 1 Foto: Feuerwehr Garding 1 von 1

Garding/fFensburg Eine Brandserie hat in den vergangenen Jahren das westliche Eiderstedt in Atem gehalten. Jetzt muss sich ein 31-Jähriger aus dem Raum Husum vor dem Landgericht Flensburg für einen Teil der Vorfälle verantworten. Ihm werden acht Taten zur Last gelegt, der Vorwurf rangiert von der Sachbeschädigung über Brandstiftung bis zur schweren Brandstiftung. Tatort war immer Garding.

Am ersten Prozesstag, der auf drei Tage angesetzten Verhandlung, zeigte sich der Angeklagte geständig. Er räumte – bis auf zwei – alle Taten ein. Zu seiner Motivation erklärte er, dass sie ein Ventil gewesen seien, um Frusterlebnisse zu überwinden. Es sei dabei um finanzielle Probleme und familiäre Auseinandersetzungen gegangen, die er nicht habe bewältigen können.

Die Serie begann laut Anklageschrift im November 2011. Damals soll der Mann eine reetgedeckte Grillhütte der Stadt Garding im Stadtwald mit einer Zigarette angezündet haben. Sie brannte ab, der Sachschaden belief sich auf rund 15000 Euro. Dann brannten im Januar und Februar 2012 jeweils ein Altkleider-Container, beide Male war ein Feuerwerkskörper die Brandursache. Die Tat im Februar hat der Angeklagte abgestritten. Als nächstes auf der Liste steht ein reetgedecktes Ferienhaus in Garding. Der 31-Jährige soll Anfang Oktober 2015 einen Busch neben dem Gebäude angezündet haben. Die Flammen schlugen auf das Haus über. Ein Zeuge griff zum Gartenschlauch und begann mit den Löscharbeiten. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.

Abgestritten hat der Mann ferner, dass er ein weiteres reetgedecktes Ferienhaus in Garding anstecken wollte. Zwischen dem 14. und 21. Oktober war laut Anklageschrift eine Scheibe eingeschlagen worden und ein glimmender Grillanzünder ins Haus geworfen worden. Er richtete jedoch keinen Schaden an. Eingeräumt hat er dagegen, in das Dach des Gebäudes eine glimmende Zigarette gesteckt zu haben. Sie war nach den Löscharbeiten entdeckt worden.

Dem mutmaßlichen Brandstifter wird außerdem vorgeworfen, im August 2016 einen Papierhaufen angezündet zu haben. Das Feuer griff auf einen Carport neben der dänischen Schule über. Im Dezember des Jahres war dann ein Altpapier-Container dran. Die Tat, die schließlich zur Festnahme führte, beging der Mann am 31. Januar 2017, wie es in der Anklageschrift heißt. Er hatte eine Altpapiertonne in Brand gesetzt, die neben eine Seniorenwohnung stand. Die Flammen zogen das Gebäude in Mitleidenschaft.

Der 31-Jährige zeigte sich vor Gericht erleichtert, dass er jetzt für seine Taten gerade stehen müsse, dass er über sie sprechen könne und sich damit auseinander setzen müsse. Das wurde auch von Vernehmungsbeamten der Polizei bestätigt.

Der Prozess wird morgen in Flensburg fortgesetzt. Dann geht es um die Frage, ob der Angeklagte im Zustand der verminderten Schuldfähigkeit gehandelt habe. Dazu wird ein Gutachter referieren, so das Landgericht auf Anfrage. Außerdem werden Zeugen gehört, die die Feuer beobachtet haben. Mit dem Abschluss des Verfahrens wird für Dienstag (27.) gerechnet.

von Ilse Buchwald

erstellt am 21.Jun.2017 | 08:00 Uhr