Eröffnung in St. Peter-Ording : Aus dem Ruhrgebiet und Schwaben: Das sind die Gesichter hinter dem Hotel „Urban Nature“

Im April eröffnet in St. Peter-Ording das neue Hotel „Urban Nature“. Ein Hotel, das Natur und Stadt verbinden und eine neue Philosophie mit sich bringen soll. Doch wer steckt hinter dem Konzept?

14. Januar 2022, 14:01 Uhr

„Somewhere in between: Die neu geschaffene Hotelmarke ,Urban Nature' vereint das Beste aus Stadt und Land – entspannt und mittendrin“, so stellt sich das „Urban Nature“ vor. Im April soll es in St. Peter-Ording eröffnen, mit 90 Zimmern auf vier Stockwerken und einem „bunten Marktplatz mit einer neuen Erlebniswelt“, beschreibt Hotelmanager Christian Bärwinkel das Hotel.

Hinter diesem Konzept steht ein junges Team, angeführt von den Hotelmanagern Christian Bärwinkel und Sara Heusch (beide 32). Sie kommen aus verschiedenen Regionen Deutschlands und haben sich beim Bewerbungsprozess für die ausgeschriebene Managerstelle das erste Mal in St. Peter-Ording getroffen.

Aus Baden-Württemberg nach Schleswig-Holstein

Sara Heusch kommt aus dem Süden Deutschlands, geboren und aufgewachsen in der Nähe von Stuttgart im Schwabenland. „Mit 15 Jahren sind wir an die Schweizer Grenze gezogen, ganz in den Süden Deutschlands. Damals wollte ich noch Erzieherin werden“, berichtet sie. Während der Ausbildung habe sie nebenbei im Restaurant gearbeitet. „Und irgendwann habe ich bemerkt, dass mir das mehr Spaß als die Ausbildung gemacht hat. Meine Eltern waren anfangs sehr überrascht und nicht gerade begeistert“, erzählt Heusch.

Daraufhin habe sie eine Kochausbildung angefangen und acht Jahre als Köchin gearbeitet. Neben dem Kochen wuchs in ihr die Begeisterung für weitere Teile der Gastronomie: „Köchin, Kellnerin, Eventmanagerin – für Menschen da sein, sie zusammen zu bringen, neue Strukturen setzen und alles miteinander verbinden. Das fand ich total toll.“

Im Urlaub wurde die Liebe zum Meer entfacht

In einem Urlaub an der Ostsee hat sie den „Heimathafen“ in Heiligenhafen kennengelernt und sich dort für den Empfangsbereich beworben. „So ging es für mich aus dem Süden ganz hoch in den Norden. Ein Kollege hat mir dann vom ,Urban Nature' erzählt. Ich wollte auch weiter die Nordsee erkunden“, sagt Heusch und schwärmt von der norddeutschen Mentalität: „Ich feiere den Schnack. Die Menschen hier wirken zwar manchmal verschlossen, aber sie sind so herzlich. Das begeistert mich, genau wie die raue Natur.“

Zusammen mit Christian Bärwinkel wollen die Beiden das Hotel mit Leben füllen und einen Veranstaltungsort schaffen, an dem sich „Newcomer präsentieren und Menschen frei entfalten“ können. Als die beiden in die engere Auswahl kamen, haben sie sich privat ein paar Mal getroffen, um sich über Werte und Ideen für das Hotel auszutauschen. „Uns verbindet viel: moderne Mitarbeiterführung, ein Miteinander auf Augenhöhe sowie freundschaftlicher, ehrlicher Umgang und Austausch sind uns besonders wichtig“, berichtet Heusch.

Lässig, bodenständig und authentisch

Christian Bärwinkel fügt dem hinzu: „Wertschöpfung durch Wertschätzung.“ Er kommt aus dem Ruhrgebiet und ist über Umwege nach Nordfriesland gekommen. Sein Interesse an der Gastronomie wurde früh geweckt. „Meine Eltern hatten ein eigenes Restaurant, in dem ich auch mitgeholfen und für mich erkannt habe, dass ich das machen will.“ Bärwinkel schloss seine Ausbildung zum Hotelfachmann in Nürnberg ab. Seine Weiterbildung zum Hotelbetriebswirt in Heidelberg brach der damals 24-Jährige jedoch nach einem Jahr ab.

Zu dem Zeitpunkt wollte Bärwinkel weg vom Familienunternehmen und sich etwas Neues aufbauen. Auch er habe zuerst enttäuschte Reaktionen der Familie erlebt, die sich aber in Zustimmung und Unterstützung umwandelten. „Ich konnte mir zu dem Zeitpunkt viel vorstellen, ich hatte eine gewisse Affinität zu Zahlen und strategischem Arbeiten. Ich wollte aber schon in den Bereich Dienstleistungen. Unternehmensberatung war eine Überlegung, aber auch Sportökonomie, geworden ist es dann Betriebswirtschaftslehre in Bayreuth“, so Bärwinkel. Gejobbt habe er nebenbei wieder in der Gastronomie – als Barkeeper und in Biergärten.

„Anderen Menschen eine Freude zu machen hat mich immer begleitet und so ging es dann doch wieder in diese Richtung.“ Nach dem Studium wurde Bärwinkel im Alter von 28 Jahren stellvertretender Hoteldirektor auf Föhr im „Upstalsboom“. „Auf Föhr haben wir früher mit der Familie oft Urlaub gemacht, umso schöner war es dann, dort zu arbeiten“, sagt er. „Nach diesen tollen vier Jahren freue ich mich nun aber auf eine neue Aufgabe. Gestärkt durch meine Erfahrungen bin ich hungrig nach Neuem und habe Lust, ein neues Hotel zu eröffnen.“