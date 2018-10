Naturengagement Bürgerwindpark Nordfriesland : Augsburger Graben mäandert nach Verbreiterung wieder wie früher

Der Augsburger Graben ist in Absprache mit der unteren Naturschutzbehörde verbreitert worden, um Flora und Fauna mehr Lebensraum zu bieten.

von Carlo Jolly

16. Oktober 2018, 14:50 Uhr

Der Augsburger Graben, der der Entwässerung landwirtschaftlicher Flächen zwischen dem Schwesinger Ortsteil Augsburg im Osten von Husum und der Schobüller Nordseestraße im Westen dient, schlängelt sich wieder wie früher durch die Landschaft. Er wurde auf einer Rinderweide an der Straße Heidblock verbreitert und „mäandrierend gestaltet“, wie Susanne Bräunlich aus der unteren Naturschutzbehörde in einer Mitteilung des Kreises zitiert wird. Dadurch könne der Graben mehr Wasser aufnehmen als vorher. Weil es in den flachen Böschungen langsamer fließe, erodieren die Hänge weniger. „So entstehen wechselfeuchte Bereiche, in denen sich etwa Moorfrösche, Kammmolche und die ebenfalls selten gewordene Sumpfdotterblume ansiedeln können“, erklärt Bräunlich. Zusätzlich sei ein rund 900 Quadratmeter großer Teich angelegt worden, „der Amphibien beste Lebensbedingungen bietet.“ Damit die Fläche sich zu einem arten- und strukturreichen Dauergrünland entwickelt und nicht verbuscht, werde sie extensiv beweidet.

Der Graben war vor Jahrzehnten begradigt worden. Vor allem bei starkem Regen führte der enge Querschnitt zu hohen Strömungsgeschwindigkeiten. Gräben dieser Art seien weit verbreitet, böten Tieren und Pflanzen aber kaum attraktive Lebensräume.

Der Naturengagement Bürgerwindpark Nordfriesland hatte mit dem Deich- und Sielverband Husum-Nord die Arbeiten durchführen lassen. Finanziert wurde die rund 25.000 Euro teure Maßnahme aus den Geldern, die der Kreis von Bauherren erhält, die in die Natur eingreifen, ohne selbst praktischen Ausgleich zu leisten.