Nordfriesen in der Aufstehen-Bewegung : „Aufstehen“ geht auf die Straße

Axel Peters aus Nordfriesland ist einer der Initiatoren der bevorstehenden Aktion.

von hn

02. Januar 2019, 12:13 Uhr

Husum | Es waren nur drei Gruppentreffen der nördlichsten Regionalgruppe der Aufstehen-Bewegung seit Mitte Oktober notwendig – dann war schnell klar: „Wir wollen rausgehen, um unsere Forderungen für eine wirklich soziale und friedensorientierte Gesellschaft sowie für den Schutz unserer Umwelt deutlich zu machen.“ Die Regionalgruppe „Aufstehen“-Nord vereint nach eigenen Angaben knapp 200 Interessierte und Aktive aus den drei nördlichsten Kreisen Schleswig-Holsteins. – Am Sonnabend (5.1.) treffen sie sich um 11 Uhr an der Flensburger Holm-Passage zu ihrem ersten politischen Spaziergang durch die Innenstadt. „Zum Aufstehen braucht man Herz, Kopf und Bauch“, wird auf einem der selbst entworfenen Transparente zu lesen sein. Dieses Motto zeige gleichzeitig, dass sich sehr verschiedene Menschen aus der gesamten Region – auch mit unterschiedlichen politischen Haltungen – in ihrem Engagement für Soziales, Frieden und Umwelt zusammenfinden. Sogar selbst gestaltete Aufstehen-Fahnen werde es geben und verschiedene kleine Plakare. Axel Peters kommt aus Nordfriesland und ist von Beginn an Mitglied der Regionalgruppe Aufstehen-Nord. –Er ist einer der Initiatoren der bevorstehenden Aktion und erklärt dazu: „Das Gemeinsame ist unsere Sehnsucht für eine wirklich soziale Demokratie, für eine überlebensfähige Umwelt und ohne Angst vor der Gefahr gegenseitiger militärischer Vernichtung durch immer mehr Rüstung.“

Nächstes Treffen ist am Sonntag, 13. Januar, um 10 Uhr im Flensburger „Kulturhof“ (Große Str. 42-44)