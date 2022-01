Erstaunliches aus Bredstedt : Aufregung um Verkehrshindernis: Anlieger dehnt Grundstück auf die Fahrbahn aus

Erst nimmt er seine Gartenmauer weg, dann baut er mehr als einen Meter auf die Straße hinaus. So gestaltet sich ein Bredstedter seinen Vorgarten neu.

Avatar_shz von Birger Bahlo

14. Januar 2022, 12:07 Uhr

Bredstedts Bürgermeister Christian Schmidt schweigt sich auf Fragen von shz.de aus. Felix Middendorf, Pressesprecher des Amtes Mittleres Nordfriesland, schließt sich dem Schweigen an. Der Grundstückseigentümer, um den es hier geht, ist für shz.de nicht erreichbar. Dann muss diese Geschichte vorerst ohne ein Wort der Beteiligten erzählt werden.

Grenzen ganz neu abgesteckt

Seit vielen Wochen wundern sich Bredstedter in der Nordseestraße vor einem Haus über ein Verkehrshindernis der besonderen Art. Dort hat der Hausbesitzer Teile seiner Gartenmauer abgetragen und seine Grundstücksgrenzen ganz neu gezogen – genau 110 Zentimeter hinaus in die Fahrbahn. Massive Steine markieren die neuen Grenzen seines Zugewinns an Lebensraum.

Die Polizei wurde zu Hilfe gerufen. Sie schrieb eine Anzeige wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Allerdings sollen die Beamten da schon Kenntnis von laufenden Gesprächen mit dem Eigentümer gehabt haben.

Tatsächlich gehört dem Mann dieser lange Streifen vor seinem Grundstück, wie Recherchen von shz.de im Online-Angebot des Landesvermessungsamtes ergeben. Bislang bedeckte das Straßenpflaster die Flächen. Umso mehr Aufregung herrscht nun über diese Aktion inzwischen auch in den städtischen Gremien und in mehreren Behörden.

Lauter Behörden auf Suche nach einer Lösung

Christian Schmidt, der kein Wort zum Hintergrund sagen will, teilt nur mit, dass Ordnungsamt, Polizei, Verkehrsbehörde des Kreises und er für die Stadt Bredstedt mit dem Eigentümer im Gespräch seien – auf der Suche nach einer Lösung – nach einer Einigung mit dem Eigentümer.

Der Bürgermeister will auch nicht mitteilen, ob er die Verkehrssicherheit dort beeinträchtigt sieht. Aber immerhin sorgen schwere Metallgitter und rot-weiße Flatterbänder dafür, dass dieser Grundstücksstreifen auf der Straße vorerst von jedem gut gesehen werden kann.

Blick zum Nachbarn erhellt die Situation ein wenig

Etwas Licht ins Dunkel bringt der Blick zum Nachbargrundstück. Wer sich die Flurstücke dort anschaut, findet einen ähnlichen Geländestreifen vor dem Garten. Doch der gehört eindeutig der Stadt. Dort droht folglich nicht auch noch ähnliches Ungemach. Erste Schlussfolgerung also: Dort liegt das Pflaster auf städtischem Grund, nebenan führt das Pflaster direkt über privaten Grund und Boden. Das ist ungewöhnlich, weil Straßenbau in Gemeinden in der Regel erst dann beginnt, wenn alle Grundstücksflächen im Eigentum der öffentlichen Hand sind.

