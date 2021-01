Corona in Nordfriesland : Aufnahmestopp im Klinikum: Rettungsdienst hat jetzt viele längere Fahrten, aber viel weniger

Seitdem die Kliniken in Husum und Niebüll keine Patienten mehr aufnehmen, geht es meist nach Flensburg und Heide.

Zum Glück war er doch nur leicht verletzt. So konnte der 25-jährige Lastwagenfahrer, der Mittwoch früh von der B5 in Risum-Lindholm auf dem Weg nach Niebüll in ein Wohnhaus gerast war, mit dem Rettungswagen nach Flensburg gefahren werden. „Das Krankenhau...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.