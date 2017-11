Schwabstedt : Auf Umwegen zum Einsatzort

vergrößern 1 von 1 Foto: hem 1 von 1

Schwabstedt | Bereits zum zweiten Mal ist es passiert – haargenau an der selben Stelle in Schwabstedt: Erneut konnte die Feuerwehr nach Sirenenalarmierung den Einsatzort nicht auf direktem Wege erreichen. Stattdessen musste sie mit den großen Einsatzfahrzeugen rückwärts aus der Alten Dorfstraße fahren und eine neue Anfahrtstrecke wählen. Der Grund: Die Fahrzeuge kommen an den parkenden Autos nicht vorbei. Die darauffolgenden Rangiermanöver kosten wertvolle Zeit.

So war es auch am Donnerstag, 9. November. Die Einsatzkräfte wurden um 10.39 Uhr alarmiert. Aus einem Gebäude in der Alten Dorfstraße wurde Gasgeruch gemeldet. Alle Schwabstedter Einsatzfahrzeuge rückten aus, vorsichtshalber wurde der angrenzende Kindergarten geräumt und die Kinder nach Hause entlassen. (wir berichteten). Wie bereits beim Brand im Trafohaus in derselben Straße am 17. Mai, mussten die Schwabstedter Löschfahrzeuge und auch Einsatzfahrzeuge des „Löschzuges Gefahrgut“ (LZG) aus Husum umkehren, da sie an den parkenden Fahrzeugen nicht vorbeikamen.

Nach dem Vorfall im Mai appellierte die Einsatzleitung bereits, beim Parken zu überlegen, ob an besagter Stelle auch Einsatzfahrzeuge vorbeikommen können. In beiden Fällen konnten Feuerwehr- und Rettungswagen nur über einen Umweg anrücken.

„Wir bitten die Verkehrsteilnehmer erneut und eindringlich um Gehör“, richteten sich Wehrführer Klaus-Uwe Graumann und Vorstandsmitglied Thomas Eickhoff an die Einwohnerschaft: „Hoffentlich zeigt der neuerliche Appell jetzt Wirkung.“