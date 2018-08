Auf Nachtschicht mit der Polizei

Ordnungshüter müssen gerade zu nachtschlafender Zeit auf einiges eingestellt sein und Respektlosigkeiten mit Selbstkontrolle und Professionalität begegnen

von

14. August 2018, 18:15 Uhr

Es ist 3 Uhr morgens. Die Reifen quietschen, der Motor heult auf, die Sirene schallt durch die Nacht. Der Polizei-Van rast mit fast 200 Stundenkilometern über die Landstraße Richtung Olderup. Ich liebe Achterbahnfahren; und bis vor ein paar Minuten dachte ich noch, ich würde diese Einsatzfahrt souverän wegstecken. Jetzt krallen sich meine Fingernägel in die Armlehne, und ich muss mich konzentrieren, dass mich die Übelkeit nicht überfraut. Am Steuer sitzt Polizeihauptmeister und Hundeführer Thorge Westphal, neben ihm sein Kollege, Polizeiobermeister Niko Nissen. Die Mienen der beiden sind hochkonzentriert – und doch sitzen sie so entspannt da, als wären wir auf einer Sonntagsfahrt an den Deich. Stattdessen rasen wir in die nächste Kurve, mein Oberkörper wird gegen das Fenster gedrückt, Schäferhund Cookie rutscht in seiner Box hin und her, mein Magen rebelliert. „Wir wissen nicht, was uns vor Ort erwartet und ob jemand verletzt oder in Gefahr ist“, erläutert Westphal.

Noch vor ein paar Stunden glich die Stimmung im Aufenthaltsraum der Husumer Polizeiwache der sprichwörtlichen Ruhe vor dem Sturm. Auch wenn sich im Fernsehen die Stürmer beim Fußball mächtig ins Zeug legten. Stürmer gegen Verteidiger – Kaffee gegen Müdigkeit. Die Kanne wurde gerade erst frisch befüllt. In der Küche stehen zwölf Energy-Getränkedosen sorgfältig aufgereiht. Der Aufenthaltsraum als Spiegelbild des Berufsstandes: Wachsamkeit und Geradlinigkeit sind offensichtlich zwei von vielen Eigenschaften, die für Polizisten unverzichtbar sind.

„Man braucht auf jeden Fall ein bisschen Humor und ein dickes Fell“, antwortet Polizeikommissar Michael Waetje mit einem Augenzwinkern auf die Frage, was man denn heutzutage zum Polizist-sein brauche. Waetje ist an diesem Samstagabend einer von sechs Streifenbeamten, die ein mehr als 120 Quadratkilometer großes Gebiet – von Oster-Ohrstedt bis nach Nordstrand und von Drage bis nach Haselund – im Griff haben müssen.

Kurz bevor im Fernsehen das entscheidende Tor fällt kommt auch Bewegung in das Einsatzteam. Es ist tatsächlich eher eine Mannschaft– die Kolleginnen Diana Mumm und Stefanie Müther sind an diesem Abend in der Minderheit. Für den Startschuss in eine ereignisreiche Nacht sorgt Dienstgruppenleiter Marco Brodersen. Er koordiniert die Einsätze– und schickt das erste Team „auf Streife“.

Zurück im Polizei-Van bereue ich langsam, mich mit meiner Vorliebe fürs Achterbahn-Fahren bei den Polizisten so weit aus dem Fenster gelehnt zu haben. Seit sieben Stunden bin ich mit im Einsatz und von einer Unfallfahrer-Flucht über Ruhestörung bis hin zu einem Gasalarm und mehreren Alkoholkontrollen war schon alles dabei – genug, um erste Ermüdungserscheinungen zu verspüren. Doch das Adrenalin hält mich wach. Am Unfallort angekommen stellt sich Erleichterung ein: bei Westphal und Nissen, weil alle Personen unverletzt vor dem Fahrzeug stehen und bei mir auch deshalb, weil ich die Fahrt heil überstanden habe. Das Bild, das sich uns bietet, ist so kurios wie ernst: Ein junger Mann hat seinen alten Mercedes auf dem Heimweg von einer Fete auf einen Friesenwall gesetzt. Ihm und den weiteren Insassen ist wie durch ein Wunder nichts passiert – dennoch redet ihm Westphal deutlich ins Gewissen und lässt ihn pusten. 0,0 Promille. „Der muss mit über 100 Km/h durch die Kurve gefahren sein“, sagt der Polizeibeamte und schüttelt mit dem Kopf. Der 20-jährige Unfallverursacher und seine Fahrgäste kommen mit einem blauen Auge davon – der Fahrer muss jedoch mit einem Bußgeldverfahren und Schadensersatz-Forderungen rechnen.

„Es kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie sich die Personen vor uns verhalten“, erklärt Nissen das Vorgehen am Unfallort. „Die Respektlosigkeit hat in den letzten Jahren auf jeden Fall zugenommen“, ergänzt Westphal. Und Kollege Waetje resümiert: „Man darf aber nie vergessen, dass wir es immer nur mit den gleichen drei Prozent der Gesellschaft zu tun haben.“

Zugleich habe in den zurückliegenden Jahren auch die Professionalität innerhalb der Polizei zugenommen, sagt Westphal. Ob damit auch die neugeschaffene Stelle der Polizeibeauftragten etwas zu tun habe, frage ich. „Das ist natürlich eine gute Sache, aber eigentlich brauchen wir so etwas nicht“, findet der Hundeführer. Die Polizei sei ein sich selbst kontrollierendes System, das gut funktioniere.

Mittlerweile ist es 4.30 Uhr. Der Van rumpelt über die Straße, der Himmel rötet sich, in der Ferne geht die Sonne auf. Sprengstoff-Spürhund Cookie jault. „Komm, wir lassen ihn mal raus“, sagt Westphal. Wir biegen auf einen kleinen Feldweg ein und halten am Deich. Zeit um eine Minute innezuhalten. Es ist der erste ruhige Moment in der Zwölf-Stunden-Schicht. „Ja, die Arbeitsbelastung ist nicht ohne“, gibt Nissen zu. Schon seit einigen Jahren plagen auch die Landespolizei Nachwuchssorgen.

Wir lassen den Blick über das Wasser schweifen. Die Vögel zwitschern, und der rote Streifen am Horizont wird immer breiter. Mir wird bewusst, wie wichtig es ist, auch oder gerade als Polizist nicht den Blick für die schönen Dinge zu verlieren.

Ein Funkspruch lässt mich aus meinen Gedanken schrecken. Wir laufen zum Van und fahren in die Realität zurück – um zu helfen, zu bestrafen, zu reden, zu ermahnen . . . , da zu sein.