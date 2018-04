Nordfriesland : „Auf keinen Fall lügen“

Der Jurist Jens Regeniter bereitet in den drei Diakonischen Werken in Nordfriesland Migranten auf ihr Asylverfahren vor.

von shz.de

05. April 2018, 12:13 Uhr

„Um die Anhörung beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gut zu meistern, ist eine gründliche Vorbereitung enorm wichtig“, erklärt Jens Regeniter, Verfahrensberater beim Diakonischen Werk Husum. Seit gut einem Jahr arbeitet der Volljurist für ein Projekt, das auf drei Jahre angelegt ist und über die Stiftung Deutsches Hilfswerk der Fernsehlotterie finanziert wird: die unabhängige Verfahrensberatung in Asylverfahren nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz als Kooperation der Diakonischen Werke Südtondern und Husum. Jens Regeniter betreut und berät außerdem ehrenamtlich Helfende, die im Rahmen juristischer Fragestellungen Informationsbedarf haben.

„Wir haben den pädagogischen Anteil übernommen, unter anderem durch die Betreuung unbegleiteter Minderjähriger, für die wir uns um Sprachunterricht, schulische Integration oder Praktikumsplätze bemühen. Wir sind froh, dass ein Fachmann in Husum die juristische Seite übernimmt. So können alle zum guten Ausgang eines Verfahrens beitragen“, erläutert die Geschäftsführerin des Diakonischen Werkes Südtondern, Nicole Saballus.

Jens Regeniter war jahrelang beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) als Anhörer und Entscheider tätig. In Nordfriesland bereitet er durchschnittlich täglich einen Migranten auf dessen Anhörung vor. „Sie sollen wissen, was sie erwartet, ihre Geschichte erzählen und keine Angst haben. Wichtig ist es, die ganze Wahrheit zu offenbaren und auf keinen Fall zu lügen.“

Eines schärft der Jurist allen ein: Liegt der Bescheid vor, muss er ihm sofort vorgelegt werden. Denn dieser entscheide schließlich über Wohl und Wehe der Asylsuchenden und werde sofort mit dem Anhörungsprotokoll abgeglichen. „Bei fehlerhaften Bescheiden ist eine Klage notwendig, und wir schicken die Betroffenen zu Anwälten, die sich auf Verfahrens- und Migrationsrecht spezialisiert haben.“

Falko Behrens, Jurist und Koordinator der Verfahrensberatenden in Schleswig-Holstein, berichtet in einem Pressegespräch in Husum: „Die Verfahrensberatenden tauschen sich regelmäßig aus und entwickeln gemeinsam Strategien.“ Behrens lobt das hohe Niveau dieses Angebots.

„Die Zahlen der Asylsuchenden gehen zurück. Doch das Thema wird uns noch jahrelang begleiten“, sagt Adelheit Marcinczyk, Leiterin des Geschäftsbereichs Soziales und Arbeit beim Diakonischen Werk Husum. Denn einerseits seien viele Verfahren noch lange nicht abgeschlossen, andererseits könne eine Reihe von Flüchtlingen nicht ohne Weiteres abgeschoben werden. „Zudem sind mittlerweile auch andere Themen wichtig geworden, etwa die Familienzusammenführung.“

Sprechzeiten:

Im Diakonischen Werk (DW) in Niebüll: mittwochs von 10 bis 12.30 Uhr und nach Vereinbarung, freitags von 9.30 bis 12 Uhr; im DW Tönning

und im DW Husum stets nach Vereinbarung. Ansprechpartner Jens Regeniter ist erreichbar unter Telefon 04841/9043020.