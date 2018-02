Egg-Race-Wettbewerb in Husum : Auf den Spuren Otto Lilienthals

Beim Egg-Race-Wettbewerb der Hermann-Tast-Schule in Husum waren diesmal tragfähige Flugobjekte gefragt.

von

11. Februar 2018, 10:00 Uhr

Husum | Wenn der physikalisch-technische Wettbewerb Egg-Race ansteht, dann öffnen sich in der Hermann-Tast-Schule die Schleusen angewandter Fantasie. In diesem Jahr begaben sich die Schüler der Klassenstufen 5 bis 8 auf die Spuren von Flieger-Legende Otto Lilienthal. Dabei galt es, einen Papierflieger zu konstruieren, der ein Überraschungsei transportieren sollte – und zwar so weit wie möglich.

Dafür musste der Schauplatz des Wettbewerbes um die Balustrade im ersten Stock der Pausenhalle erweitert werden: „Von dort aus wird der Flieger mittels eines Gummibandes über einen Finger weggeflutscht“, so die Aufgabenstellung. Außerdem durften Länge und Breite des Papierflugzeuges 80 Zentimeter nicht überschreiten. 34 Schülerinnen und Schüler hatten sich für den Wettstreit angemeldet.

Nach mehr als zwei Stunden stand der Sieger fest. Gleich in der ersten Runde versetzte Maybritt Raddatz aus der Klasse 7 d die Konkurrenz mit ihrem orangefarbenen Flugobjekt und einer Weite von mehr als 14 Metern in Schockstarre. Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Insgesamt sieben Konstrukteure kämpften in der Endrunde um den ersten Platz. Und hier musste sich dann auch Raddatz geschlagen geben. Kjell Vagt aus der Klasse 8 b schickte sein schnittig geformtes, an den Modellbau der Lockheed F-14 erinnerndes Papierflugzeug auf eine mehr als 17 Meter lange Reise. Für die 13-jährige Raddatz reichte es danach nur noch für den zweiten Platz. Dennoch zeigte sie sich über diesen Erfolg hoch erfreut. Den dritten Platz belegten Tim Grützmacher und Jan Hoppe aus der Klasse 8 d.

Mit dem neuerlichen Sieg unterstrich Sieger Kjell Vagt seinen Ruf als erfolgreicher Tüftler. Der erste Platz mit dem „Starfighter“ war bereits sein dritter Egg-Race-Sieg in Folge.

Und auch diesmal grübelte und überlegte er, wie er seinen Flieger möglichst schnittig und leicht bauen könnte. Am Ende entschied er sich für 120 Gramm schweres Papier. Die Kuppe, in der das Überraschungsei verstaut wurde, verstärkte er so, dass das Ei während des Fluges nicht abstürzen konnte. Die Jury mit Thomas Adler, Christian Brill und Friedrich Twenhöven vergab noch drei weitere Preise. Sophia Pramschüfer aus der Klasse 7 g gewann den Schönheitspreis, Gavin Wittig und Julius Braun (ebenfalls 7 g) holten sich den Preis „Genial und einfach“, und Lorenz Hartung aus der Klasse 6 a sicherte sich den Konstruktionspreis.