Husum strebt Prädikat an : Auf dem Weg zur „Fairtrade Town“

von Stefan Petersen

erstellt am 18.Nov.2017 | 09:00 Uhr

„Sie haben da so viel Herzblut hineingesteckt, da können wir als CDU ja gar nicht anders, als zuzustimmen!“ Solch einen Satz hatte SSW-Fraktionschef Peter Knöfler von Christian Czock sicherlich noch nie gehört. Knöfler hatte zuvor einen interfraktionellen Antrag von SSW und WGH vorgestellt, Husum als „Fairtrade Town“ zu etablieren.

Um diesen Titel führen zu dürfen, müsse die Stadt fünf Kriterien erfüllen, war dem Antrag zu entnehmen: Neben der Einrichtung einer Steuerungsgruppe und der ausschließlichen Verwendung von fair gehandeltem Tee und Kaffee in Sitzungen und im Bürgermeister-Büro müssten fünf Geschäfte und drei Gastronomie-Betriebe in der Stadt mindestens zwei Produkte aus fairem Handel anbieten – eine Bedingung, die schon jetzt im Einzelhandel erfüllt werde. Dann müsse ein solches Produkt auch in einer öffentlichen Einrichtung verwendet werden. Hier sei die Hermann-Tast-Schule seit 2014 schon auf gutem Weg. Und die Kampagne sei durch entsprechende Öffentlichkeitsarbeit zu unterstützen.

„Husum hat gute Chancen, in diesem Bereich zu punkten“, stellte Knöfler mit Blick auf die Wirksamkeit eines solchen Prädikats für Tourismus und Stadtmarketing fest. Und verwies auf andere Städte an der Westküste wie Meldorf, Heide und Niebüll, die das entsprechende Siegel bereits erlangt hätten.

Beim Bürgermeister lief er damit offene Türen ein: „Ich begrüße diese Initiative aufs Höchste“, bekundete Uwe Schmitz. Und konnte die frohe Botschaft verbreiten, dass sich das Christian-Jensen-Kolleg in Breklum bereit erklärt hätte, den administrativen Löwenanteil zu übernehmen und so die Verwaltung zu entlasten. „Das ist ein gutes Signal, dass wir auch setzen sollten“, kommentierte der Bürgermeister den Vorstoß.

Auch Ursula Vogt von den Grünen begrüßte die Initiative als „richtigen Schritt“. Bedenken trug nur SPD-Fraktionschef Horst Bauer vor. Inhaltlich sei das zu unterstützen, so Bauer. Aber der Einrichtung einer Steuerungsgruppe und der Umsetzung auf politischer Ebene stehe er skeptisch gegenüber. „Ich warne davor, so zu tun, als könnten wir hier große Politik machen.“ Zumindest brauche man keine halbjährliche Berichterstattung durch die Steuerungsgruppe im Hauptausschuss.

Dennoch stimmte auch die SPD – wie alle anderen – dem Antrag zu. Der kann nun auf der Sitzung des Stadtverordnetenkollegiums am 23. November in einen bindenden Entschluss gegossen werden.