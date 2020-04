Avatar_shz von hn

08. April 2020, 15:13 Uhr

Husum | Welches Ausmaß das Coronavirus annehmen wird, hat wohl niemand von uns überschauen können, heißt es von der Polizei in Husum, die einmal aufgeschrieben haben, was sie dieser Tage beschäftigt: „Wie von vielen anderen auch, wurde das Virus zunächst von uns nicht so ernst genommen – eine Grippe, ein Schnupfen – was ist denn schon dabei?! Doch dann hat sich die Lage, wie es bei uns Polizisten heißt, im März rasant entwickelt.“

Die Krise stellte die Polizei vor eine neue Herausforderung: „Wir nehmen in der ,neuen’ Welt nun Einsätze wahr, die es in der ,alten Welt nicht gegeben hätte. Das kann das gemütliche Picknick von mehreren Personen sein oder auch die Kontrollen an Fährhäfen und Bahnhöfen, wo Touristen verboten wird, ihren Urlaub oder Tagesausflug auf einer der Nordseeinseln zu verbringen“, sagen die Beamten. Fast alle Menschen hätten für die neuen Regeln Verständnis. Die Beamten hoffen, dass bei den wenigen Uneinsichtigen noch ein Umdenken stattfindet.

„Auch uns Polizisten begleitet das Virus nach dem Feierabend. Wir haben Sorge um unsere Angehörigen und Freunde, die mitunter um ihren Arbeitsplatz in der freien Wirtschaft bangen und hilflos zu Hause bleiben müssen oder aufgrund einer Vorerkrankung zu den sogenannten Risikopatienten gehören.

In Krisenzeiten rücken wir näher zusammen. Dieser Satz klingt widersprüchlich: zwei Meter Abstand, wer kann, bleibt zu Hause und schottet sich ab. Abläufe auf dem Revier wurden geändert und die Belegschaft in kleine Gruppen aufgeteilt, die möglichst wenig Kontakt zu anderen Kollegen haben. Und dennoch ziehen wir mehr denn je an einem Strang. Wir wissen nicht, wie sich die Krise entwickelt. Aber die Ungewissheit lässt uns nicht daran zweifeln, dass wir diese Zeiten überwinden werden. Wir dürfen zur Arbeit, um für die Bürgerinnen und Bürger da zu sein und dafür sind wir dankbar.“