Tourismus und Verkehr : „Auch in St. Peter gilt die Straßenverkehrsordnung“

An der einen Seite stehen die parkenden Autos. Radfahrer passieren die Einbahnstraße in beide Richtungen. Ohne nach links oder rechts zu schauen kreuzen Fußgänger die Fahrbahn. Ein Bus versucht sich durch das Verkehrschaos hindurchzuschlängeln. „Die Badallee ist in St. Peter-Ording die gefährlichste Straße für uns. Obwohl sie neu gemacht wurde“, sagt Olaf Wiese, Busfahrer seit fast 30 Jahren.

Generell sei der Bereich rund um den Marktplatz im Ortsteil Dorf besonders brisant, weiß auch die stellvertretende Tourismus-Direktorin, Constanze Höfinghoff, zu berichten. „Ein Radfahrer mit einem Kind auf dem Gepäckträger und einem Hund an der Leine hält mitten auf der Kreuzung an, um den Stadtplan hervorzukramen und nach dem Weg zu suchen“, beschreibt sie eine kürzlich beobachtete Szene, die aber gar nicht so selten vorkommt. Gleichzeitig lobt sie, dass so viele Urlauber das Auto stehen lassen und sich mit dem Rad im Ort fortbewegen. „Das Problem bezieht sich aber nicht nur auf Radfahrer, auch auf Autofahrer und Fußgänger“, betont Höfinghoff. „Gäste, die nach St. Peter-Ording kommen, sind total tiefenentspannt. Das ist ja schön. Aber sie dürfen nicht vergessen, dass hier die ganz normale Straßenverkehrsordnung gilt.“

Das Verkehrschaos beziehe sich hauptsächlich auf die beiden Sommermonate Juli und August. Dann habe das Nordseeheilbad neben 4000 Einwohnern noch 17.000 belegte Gästebetten. „Die Freiheit des einzelnen hört dort auf, wo sie die des nächsten berührt“, sagt Höfinghoff und appelliert an jeden Einzelnen: „Zumindest 40 Prozent des Kopfes im Urlaub eingeschaltet zu lassen.“

Die Zahl der Radfahrer habe stark zugenommen, ist Busfahrer Olaf Wiese überzeugt. Und wie die fahren, er kann nur den Kopf schütteln. „Sie kommen aus allen Richtungen und halten alles für Radwege“, beschreibt Wiese. „Und gerade bei den älteren Menschen muss man aufpassen. Die zittern teilweise so sehr, als würden sie jeden Augenblick umkippen.“ Vielen fehle vermutlich die Übung. Auch auf anderen Strecken – abseits des Marktplatzes – kann die Situation kritisch werden. „Manchmal kommen die Radfahrer auch aus Waldwegen geschossen. Jeder von uns Busfahrern hat schon Vollbremsungen hinter sich“, berichtet Wiese. Insbesondere bei einem gut besetzten Bus sei dies gefährlich, die Fahrgäste können sich verletzen.

Radfahren wird in St. Peter-Ording immer beliebter. Auch das Ehepaar Achenbach aus Biedenkopf in Hessen macht im Nordseeheilbad fast alles mit dem Fahrrad. „Ein Rad besorgen – das ist das erste, was man machen sollte, wenn man im Ort ankommt“, sagt Karin Achenbach. Um alles zu Fuß zu erledigen, dazu seien die Wege einfach zu weit, ist auch ihr Ehemann Heinz Achenbach überzeugt: „Man läuft sich praktisch tot. Es ist zu weitläufig.“

Diese Meinung scheinen viele Gäste zu teilen. Auf der Erlebnispromenade stehen bereits hunderte von Zweirädern – alle in Reih und Glied. Ein junges Pärchen kehrt gerade zu seinen Rädern zurück. Gemeinsam mit ihrem Freund, Stefan Wirzberger, hat sich Alisa Freichel vorgenommen, das Auto während des Urlaubs nicht zu bewegen: „Wir fahren Rad oder gehen zu Fuß – je nach Wetter.“

Ort und Umgebung bieten sich dafür an, so Stefan Wirzberger: „Es ist relativ flach hier – das ist angenehm. Man kann überall fahren, nur an manchen Knotenpunkten sind sehr viele Fußgänger unterwegs und die laufen kreuz und quer.“ Mit den Bedingungen vor Ort sind die beiden Aschaffenburger sehr zufrieden: „Hier gibt es viele Radwege und auch Abstellplätze“, sagt Freichel. „Überall gibt es Geländer oder extra Stellplätze für die Räder.“ Heinz Achenbach aus Biedenkopf in Hessen hingegen fände es schön, wenn die Radwege an manchen Stellen im besseren Zustand wären. „Auf die Dauer sind die Hubbel doch sehr unkomfortabel.“ Der gleichen Meinung ist Hans-Peter Orzech: „Man könnte die Radwege auch ausbauen bei dem Andrang. Hier fährt ja fast jeder mit dem Rad.“

Mit dem Gedanken spielt auch Constanze Höfinghoff „Wir verfügen bereits über ein ziemlich großes Radwege-Netz, das sich am Deich entlang, durch den Wald und Ort schlängelt. Wir können aber nicht einfach ganz neue Straßen bauen.“ Dafür sei kein Platz. „Aber die Deich-Autobahn – den Radweg am Deich – zu verbreitern, wäre eine Idee. Wir müssen jedoch schauen, inwiefern das umsetzbar ist.“