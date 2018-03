Kreistag Nordfriesland : Auch das Land soll Pendler entschädigen

Um die gebeutelten Marschbahn-Pendler zu entschädigen, soll auch das Land Geld in die Hand nehmen, fordert der Kreistag Nordfriesland.

„Es geht hier nicht um Schuld, es geht hier um Verantwortung“, warb der SPD-Abgeordnete Hans Jacobsen gestern im Kreistag leidenschaftlich um breite Unterstützung für eine Resolution an das Land. Und am Ende schlossen sich – mit Ausnahme der FDP – alle anderen auch dem Kreistags-Beschluss an: Die Landesregierung ist nun aufgefordert, jene Strafzahlung, die die Deutsche Bahn (DB) wegen der vielen Beeinträchtigungen ans Land zahlen muss, um den gleichen Betrag aufzustocken und die Mittel als Entschädigung an Marschbahn-Pendler auszuschütten.

Dabei war allen bewusst, dass es auch dann nur ein symbolischer Betrag sein kann angesichts der Probleme, die Tausende seit Langem erleiden und erdulden mussten. „Wir möchten Respekt einfordern“, machte Hans Jacobsen für die Sozialdemokraten deutlich.

Der Sylter CDU-Abgeordnete Frank Zahel sprach von einer tagtäglich „menschenunwürdigen Situation“, die bis heute andauere. Eine gerechte Entschädigung dafür könne es ohnehin kaum geben. Auch Jürgen Jungclaus von der Wählergemeinschaft Nordfriesland plädierte angesichts der Mitverantwortung des Landes für eine angemessene Entschädigung.

Aus Sicht von Ulrich Stellfeld-Petersen (SSW) ist auch nichts besser geworden: „Das, was passiert, geht auf keine Kuhhaut.“ Manfred Thomas (Linke) sprach von einem unhaltbaren Zustand, für den die DB Verantwortung habe. Die FDP-Abgeordneten enthielten sich bei der Forderung ans Land: Den Steuerzahler treffe nun wirklich keine Schuld an der Marschbahn-Misere, so Jörg Tessin.