Landgericht Flensburg : Arzt-Apotheker-Prozess: Zeugen haben Gedächtnislücken durch Drogenkonsum

Keine Ende in Sicht: Aussagen im Zeugenstand weichen von polizeilichen Vernehmungen ab.

Flensburg | Am Flensburger Landgericht läuft noch immer der Arzt-Apotheker-Prozess. Das Mammutverfahren zieht sich bereits über 22 Verhandlungstage. Ein Ende ist nicht in Sicht. Derweil schildern Zeugen die Situation in der Praxis des angeklagten Arztes teils unklar...

