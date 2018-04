Artistik und Clownereien

von Stephan Bülck

03. April 2018, 11:46 Uhr

Der Circus Salino gastiert in dieser Woche in Bredstedt am Mühlenberg. Vorstellungen (im Thermozelt) finden statt am: Donnerstag (5.) 17 Uhr, Freitag (6.) 15.30 Uhr, Sonnabend (7.) 11 und 14 Uhr, Sonntag (8.) 11 Uhr. Der Circus Salino Salino lädt ein zu Artistik und Komik, Dressuren von Kamelen, Pferden, Hunden und anderen Haustieren, Artistik auf dem Drahtseil und Jonglage-Nummern. Auch ein Feuerfakier sowie Clownereien von Beppo und Banane gehören zum Programm.

Und in der Pause können sich die Besucher vom Wohlergehen der vierbeinigen Mitarbeiter überzeugen.

Donnerstag, Freitag und Sonntag ist Familientag (Erwachsene zahlen Kinderpreise), Sonnabends habe Papis freien Eintritt.