Langenhorn : Arne Rahn spendet zum 100. Mal Blut

von Udo Rahn

18. Februar 2019, 14:53 Uhr

Für Arne Rahn war es ein besonderer Empfang: Zum 100. Mal begrüßten die Ehrenamtlerinnen des DRK-Ortsverein Langenhorn/Lütjenholm mit ihrer Vorsitzenden Ilka Gleede sowie Mitarbeiter des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost den gebürtigen Langenhorner zum Blutspenden. Auch Jan Weck, Referent für Öffentlichkeitsarbeit beim DRK, war eigens angereist. Als Dank und Anerkennung erhielt der 47-jährige Rahn neben einer Ehrenurkunde mit –nadel in Gold eine Geschenkbox sowie eine Einladung zu einer Ehren-Gala.

Seit seinem 25. Lebensjahr ist Arne Rahn regelmäßig hier. „Blut spenden sollte jeder, weil es gebraucht wird und jeder von uns mal ganz plötzlich in einer lebensbedrohenden Lage darauf angewiesen sein kann“, so sein Credo. Er spende nicht nur in seiner Heimatgemeinde, sondern auch zwischendurch, wenn es sich ergebe, bei Blutspende-Aktionen der Nachbarvereine. Bis zum 73. Lebensjahr einschließlich – solange ist das erlaubt – will er weiter dabei sein. Arne Rahn schätzt auch sehr die ärztlichen Untersuchungen vor jedem Aderlass. Das gebe Sicherheit, sagt er.

„Sie helfen mit Ihrer Treue Leben retten, denn Blut kann man nicht künstlich herstellen. Sie sind ein Vorbild und setzen Zeichen“, erklärte Jan Weck. „Sie gehören zu den lediglich etwa drei Prozent der Bevölkerung, die regelmäßig Blut spenden, und dafür danken wir.“ In Schleswig-Holstein und Hamburg werden rund 750 Konserven pro Tag benötigt.