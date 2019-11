Gastspiel in Husum : Arne Jansen und Nils Wülker Musik ohne Grenzen

Die deutschen Jazz-Größen Arne Jansen und Nils Wülker machen auf ihrer Deutschland-Tour im Husumer Speicher Station.

Husum | Sie zählen zu den gefragtesten deutschen Jazz-Musikern: Gitarrist Arne Jansen und der Trompeter Nils Wülker. Auf Einladung des Kunstvereins machen die beiden im Rahmen ihrer Deutschland-Tournee im Speicher Station. Im Interview mit Rüdiger Otto von Brocken spricht Arne Jansen über die Grenzenlosigkeit der Musik, die Intimität des Musik-Duos und seinen Freund und Mentor, den Flensburger Gitarristen Ulf Meyer.

Zwischen Ihren beiden Echo-bepreisten CDs „Nine Firmaments“ und „The Sleep of Reason“ liegen drei Jahre und zwei Plattenfirmen. Warum der Wechsel?

Ich habe mit beiden Labels ein gutes Einvernehmen. Aber manchmal gibt es unterschiedliche Vorstellungen darüber, was man als nächstes machen sollte. Und wir wollten wieder im Trio spielen. Deshalb bin ich zu meinem alten Label, Traumton Records, zurückgekehrt. Das hat an unserem freundschaftlichen Verhältnis zu ACT aber nichts geändert.

Welche Bedeutung haben Labels im Zeitalter der Digitalisierung überhaupt noch?

Große Labels wie ATC, Blue Note oder ECM haben ihr ganz eigenes Publikum. Das würde sonst womöglich gar nicht mitbekommen, dass du ein neues Album gemacht hast. Das macht die Labels – trotz Digitalisierung – enorm wichtig. Sicher, viele rutschen in die Insolvenz, aber ECM und Blue Note haben noch heute einen sehr hohen Stellenwert.

Ihre Projekte und Kooperationen sind so vielfältig wie Ihre Musik und Ihr Gitarrenspiel. Jetzt sind Sie mit Nils Wülker unterwegs. Was verbindet sie beide?

Wir haben zeitgleich in Berlin studiert, er an der Hanns-Eichler-Hochschule, ich an der Universität. Wir sind uns auch auf Sessions begegnet. Schließlich wurde Peter Herbolzheimer auf uns aufmerksam und holte uns ins Bundesjazzorchester. Dann ging Nils nach Hamburg und ich blieb in Berlin, sodass wir uns für ein paar Jahre aus den Augen verloren. Als er sich an sein zweites Album machte, rief Nils an und fragte, ob ich mitmachen wolle. Wir lieben beide dieselbe Musik – von John Coltrane über Miles Davis bis hin zu den Beatles und zeitgenössischen internationalen Songwritern. Auch unsere eigenen Kompositionen ähneln sich, sind sehr melodisch. Vor sechs Jahren waren wir schon einmal auf Tour und als uns die Konzert-Agentur Karsten Jahnke fragte, ob wir das noch einmal machen wollten, haben wir sofort Ja gesagt.

In der Biografie eines Gitarristen lesen sich die Namen von Lehrern wie Pat Metheny, Mick Goodrick, John Abercrombie oder Philip Catherine, als hätte ein junger Künstler bei Picasso, Beuys, Monet und Liebermann studiert. Wie schwer fällt es bei Vorbildern wie diesen, eine eigene Leichtigkeit zu entwickeln?

Uns alle vereint eine große Liebe zur Musik. Das ist entscheidend. Wenn Leute wie Metheny oder Catherine junge Musiker hören, die für ihre Sache brennen, dann spielt der Rest keine Rolle mehr. Als mich Abercrombie unterrichtete, war ich in einer John-Scofield-Phase. Er merkte das natürlich und sagte – ohne jeden vorwurfsvollen Unterton: „Du klingst wie ein zweiter Scofield. Das stört nicht, sondern verschafft Dir Vertrauen, deine eigene Stimme zu finden. Als ich einmal Pat Metheny sagte, ich fühlte mich noch nicht reif genug, ein eigenes Album aufzunehmen, sagte er nur: Do it (Machen)! Das alles trägt einen wie eine Welle der Motivation. Fast noch wichtiger als die genannten Gitarristen war für mich jedoch Ulf Meyer. Der hat mir schon bei der Aufnahmeprüfung geholfen und ist noch heute ein guter Freund und Ratgeber.

Sie sind in vielen genre- und grenzübergreifenden Projekten unterwegs – vom Orchestra Baobab bis hin zu gemeinsamen Aktionen mit Schauspielern wie Katja Riemann. Wie wichtig sind Ihnen die?

Wenn ich Menschen begegne, die etwas zu sagen haben, finde ich das immer interessant. Manchmal macht auch der Zufall mit. 2002 zum Beispiel fragte Katja Riemann an, ob ich in ihrer Band mitspielen wolle. Das hat total viel Spaß gemacht. Später haben wir dann im Tom-Waits-Stil Schuberts Winterreise mit Heines Wintermärchen kombiniert. Und wer schreibt schon bessere Lieder als Schubert. Das sind tolle, ungemein lehrreiche Projekte. Und das Orchestra Baobap ist natürlich etwas ganz Spezielles. Die haben wir 2017 bei einer Afrika-Tournee im Senegal kennengelernt und sollten eigentlich nur zwei, drei Lieder mit ihnen einproben. Am Ende haben wir das ganze Konzert zusammen gespielt. Für den Senegal ist die Band so etwas wie der Buenavista Social Club für Cuba. Bei einem Konzert in Hannover hat uns dann Nils Landgren gehört und zur Jazz Baltica eingeladen. Baobab – das ist für mich inzwischen Teil der Familie. Musik kennt keine Grenzen. Das ist das Schöne und Erfüllende daran.

Viele Jazzmusiker sind – manche wohl auch aus Kostengründen – mit „kleinem Besteck“ unterwegs. Was ist der besondere Reiz an Auftritten zu zweit – wie mit Nils Wülker?

Die Verletzlichkeit. Mich interessiert, wenn sich Leute öffnen, etwas von sich preisgeben. Manche Bands spielen das Blaue vom Himmel herunter. Alles ist perfekt. Und das ist auch okay so. Aber ich finde es spannend, wenn sich Menschen, Musiker im besten Wortsinn eine Blöße geben, ins Risiko gehen. Und im Duo sind Fehler natürlich viel besser zu hören als im großen Ensemble. Da zeigt sich dann die menschliche Seite . . .

. . . und durch die Fehler, das hat einmal ein befreundeter Maler gesagt, kann die Seele entweichen . . .

Großartiges Bild. Ja, so absurd es im ersten Moment auch klingen mag: Im Duo gibt es kein doppeltes Sicherheitsnetz.





Live-Auftritte: 3. 12. Speicher, Husum; 4. 12. Kulturforum Kiel; 5. 12, Kulturkirche Altona, Hamburg. Beginn: jeweils 20 Uhr

Karten gibt es im Speicher und in der Schlossbuchhandlung