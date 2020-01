Jede Menge Pflichtausgaben : Arlewatt investiert in Schulen und Feuerwehr

Größter Posten im Haushaltsplan ist mit 24.000 Euro die Reparatur des Daches am Gerätehaus.

Avatar_shz von Udo Rahn

07. Januar 2020, 15:01 Uhr

Arlewatt | „Wir kommen zwar immer noch auf einen Jahresfehlbetrag im Ergebnisplan von 7.500 Euro, aber damit können wir leben. Die Pflichtaufgaben sind nun einmal da. Dafür brauchen wir keine Kredite aufnehmen“, kommentierte Arlewatts Bürgermeisterin Silke Clausen zufrieden den Haushaltsplan 2020. Und so wurde das Zahlenwerk der 339-Seelen-Kommune einstimmig abgesegnet.

Die wesentlichen Änderungen wurden von Clausen erläutert. So beträgt die Schulverbandsumlage an den Schulverband Horstedt 28.700 Euro (2019: 33.800 Euro). Ende September 2019 besuchten 68 Kinder die Horstedter Grundschule, davon elf aus Arlewatt. Daneben hat die Gemeinde Schulkostenbeiträge für Grund-, Gemeinschaftsschüler und Gymnasiasten für 2020 von 37.300 Euro für insgesamt 19 Schüler zu zahlen. An Kostenausgleichszahlungen an den Evangelischen Kindergarten Olderup sind 52.200 Euro eingeplant.

Größere Posten sind die Einstellung von 24.000 Euro für die Reparatur des Daches am Feuerwehrgerätehaus. Der Anteil an den Betriebskosten für die Sporthalle wird mit 15.500 Euro festgesetzt. Der Grund, so die Bürgermeisterin, sei die höhere Umlage für die Teilsanierung des Daches. Im Bereich Bauleitplanungen sowie Unterhaltung der Wirtschaftswege sind jeweils 5.000 Euro eingeplant. Die Schlüsselzuweisung verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 69.300 Euro, somit 28.300 Euro.

Auf der Ausgabenseite erhöhen sich Kreisumlage um 17.900 Euro auf 160.400 Euro sowie Amtsumlage um 11.900 Euro auf 75.800 Euro. Für die Erstellung eines Kanalkatasters werden im Bereich Abwasserbeseitigung 7.500 Euro eingeplant. „2012 haben wir mit der Maßnahme begonnen und bisher 27.300 Euro gelöhnt. Außerdem müssen wir für den Neubau einer Pumpenstation für das Baugebiet 30.000 Euro berücksichtigen“, so Clausen.

Die Erschließungskosten für den B-Plan Nr. 11 werden sich auf 350.000 Euro belaufen. Es wird in 2020 mit dem Verkauf von sechs Grundstücken und Einnahmen von 288.000 Euro gerechnet.

Der Haushaltsplan in Zahlen

Ergebnisplan

Einnahmen: 486.600 Euro

Ausgaben: 494.100 Euro

Finanzplan

Einnahmen: 392.600 Euro

Ausgaben: 465.300 Euro

Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit: 300.300 Euro

Auszahlungen hieraus: 390.000 Euro



Einnahmen

Grundsteuer A: 300 Prozent (geplante Einnahmen:

9.300 Euro)

Grundsteuer B: 310 Prozent (31.700 Euro)

Gewerbesteuer: 350 Prozent (120.000 Euro)