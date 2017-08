Husumer Tafel : Arbeit in einem „hammertollen“ Team

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Petersen 1 von 1

„Wir haben einen sehr einfachen Auftrag: Lebensmittel einsammeln und verteilen“, fasst Ronald Schümann von der Arbeiterwohlfahrt die Arbeit bei der Husumer Tafel zusammen. Der 66-Jährige leitet seit Oktober 2016 die Tafel zusammen mit Adelheid Marcinczyk vom Diakonischen Werk. „Während sie für die operative Seite zuständig ist, kümmere ich mich um Personal, Großspender, Fuhrpark und Gesundheitsfragen.“ Der Gesetzgeber mache bei Hygiene und Lebensmittelsicherheit keinen Unterschied zwischen gewerblicher Firma und gemeinnütziger Organisation. „Und wir sind eigentlich schon ein kleines logistisches Unternehmen.“

Das mehr als 30 aktive Mitarbeiter hat, ehrenamtlich und als Zusatz-Jobber. „Die fahren für die Tafel, arbeiten im Lager und verteilen die Lebensmittel“, so Schümann. Wie Julia Peters, die seit drei Wochen an der Ausgabe steht: „Ich hatte Lust, in den Ferien ehrenamtlich zu arbeiten“, erzählt die 20-jährige Husumerin, die das Berufliche Gymnasium besucht und nächstes Jahr Abitur macht. „Und ich will auch auf jeden Fall hier weitermachen, bis ich mit dem Studium beginne.“ Es bereite ihr viel Freude, den Menschen etwas zu geben. „Das ist ein ganz anderes Gefühl, als irgendwo einfach Geld zu verdienen.“ Und das Team habe sie sehr herzlich aufgenommen.

„Wichtig sind uns Zuverlässigkeit und Vertrauen“, erläutert Schümann den Geist, der unter den Mitarbeitern herrscht. „Wir fragen auch nicht nach der Vergangenheit. Wenn jemand etwas erzählen will, kann er das tun, wenn nicht, ist es auch gut.“ Für viele sei es eine ganz neue Erfahrung, im Team auf Augenhöhe wahrgenommen zu werden.

Das gilt sicherlich auch für Ahmad Hussein und Walid Alkadri, die beide als Zusatz-Jobber für die Tafel arbeiten, Lebensmittel sortieren und die Fahrer begleiten. Beide sind seit zwei Monaten dabei und froh, eine sinnreiche Aufgabe zu haben. Ahmad Hussein kam im Mai 2015 aus Palästina nach Deutschland und möchte hier sein in der Heimat abgebrochenes Medizin-Studium wieder aufnehmen. „Aber dazu muss erst mein Deutsch gut genug sein, damit ich mich neu bewerben und die Tests bestehen kann“, sagt der 23-Jährige. Der 26-jährige Walid Alkadri flüchtete 2015 aus Syrien und strebt eine Ausbildung zum Programmierer an. „Hier zu arbeiten ist doch viel besser, als nur zu Hause zu sitzen und nichts zu tun“, sagt er. „Und man kann Leuten helfen, das ist gut.“ Zudem trainiere das Miteinander die Sprache und helfe bei der Integration. Das sieht auch Ahmad Hussein so: Das Team der Tafel sei „hammertoll“, sagt er lächelnd. „Alle sind nett, wir lachen viel und es macht wirklich Spaß, hier zu arbeiten.“

Mittwochs ab 15.30 Uhr und Freitags ab 10 Uhr hat die Tafel jeweils rund zwei bis zweieinhalb Stunden geöffnet. „Wir machen ,open end‘, wenn jemand erst spät da ist, bekommt er natürlich trotzdem noch etwas“, sagt Schümann. Und man könne großzügig verteilen: „Die Lebensmittelmenge, die wir hauptsächlich von Supermärkten und Großbäckereien gespendet bekommen, passt sehr gut zu unserer Kundschaft.“ Kundschaft daher, weil die Tafel einen kleinen Obulus nimmt: „Einen Euro für eine Einzelperson und zwei für eine Familie“, so Schümann weiter. Das habe allerdings eher psychologische Gründe: „Wenn sie bezahlen können, fühlen sich die Leute nicht als Bittsteller.“

35 bis 40 Kunden habe die Tafel mittwochs, 50 bis 65 freitags. „Das ist ein fester Stamm“, so der Tafel-Leiter. Dabei seien nur 25 bis 30 Prozent Einheimische. „Der größte Teil stammt nicht aus Husum.“ Anhand der Sozialbescheide sei erkennbar, dass hinter einem einzelnen Kunden oftmals eine Großfamilie stehe: „Fünf bis sieben Menschen sind da keine Seltenheit.“ Bei den Einheimischen seien es dagegen oft Alleinstehende, viele Frauen. „Aber an die wirklich Bedürftigen kommen wir gar nicht heran“, weiß Schümann. Das seien alte Leute, deren Rente nicht reiche. „Aber die schämen sich und kommen nicht hierher.“ Bedürftigkeit sei wie ein Eisberg, von dem man nur die Spitze sehe.

Die Tafel finanziert sich ausschließlich durch Spenden. Und das müssen nicht immer Lebensmittel sein: „Wir können auch finanzielle Mittel sehr gut gebrauchen“, sagt Schümann. Der aus zwei Wagen bestehende Fuhrpark etwa sei schon sehr in die Jahre gekommen. „Und wir brauchen doch ein Kühlfahrzeug, sonst können wir die Lebensmittel nicht transportieren.“

Spenden erreichen die Tafel über das Konto des Diakonischen Werks bei der Nord-Ostsee-Sparkasse (BIC: NOLADE21NOS) unter IBAN DE32 2175 0000 0000 0379 60.

von Stefan Petersen

erstellt am 22.Aug.2017 | 11:00 Uhr