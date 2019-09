Arbeit in der Klinik zum Wohl der Patienten

Avatar_shz von

26. September 2019, 13:49 Uhr

Niebüll | Wenn Schreibtische erzählen könnten: Sie schultern Akten, balancieren Familienfotos oder ertragen Schläge, wenn ihre Besitzer sich ärgern. In unserer Serie beschreiben Nordfriesen ihr Verhältnis zu dem Möbel.

Alexander von Humboldt soll diesen Satz gesagt, haben, dass irgendwie alles mit allem zusammenhängt. Damit lässt sich am besten beschreiben, was die Rolle von Ronja Gabriel in der Husumer Klinik ist, die sich im Schichtdienst den Schreibtisch mit Kolleginnen teilt. Die 28-Jährige, die in Ahrenshöft lebt, erfüllt mit ihrem Team wohl eine der komplexesten Aufgaben im ganzen Haus. Sie ist Leiterin des Zentralen Patienten-Managements (ZPM).

Machen wir uns mal bewusst, was alles vorbereitet sein muss, wenn wir zu einer geplanten Operation das Haus betreten. Das sind unglaublich viele Rädchen, die ineinander greifen müssen. Da sind die verschiedenen Voruntersuchungen, ob der Patient an dem Tag überhaupt in der Verfassung ist, die OP zu überstehen.

Bleibt der OP-Saal frei oder wird er durch eiligere Eingriffe blockiert? Ein Bett für die Nachversorgung ist auf der Intensiv- oder einer regulären Station zu reservieren. Ein Arzt muss Zeit haben für das vorgeschriebene Aufklärungsgespräch. Wer operiert eigentlich, und sind für den Eingriff alle erforderlichen Materialien in ausreichender Menge vorhanden? Schließlich muss auch für die Arbeit des Narkose-Arztes alles vorbereitet worden sein. Damit wird klar, wie der Klinik-Aufenthalt jedes Patienten beim ZPM in die kleinsten Schritte zerlegt und geprüft wird, ob auch wirklich alles bedacht ist. Das geschieht alles im Hintergrund.

So gesehen „begleiten“ also Ronja Gabriel und ihr Team von ihrem Schreibtisch aus alle Patienten auf Schritt und Tritt durchs ganze Haus und unterstützen aus der Ferne alle Kollegen bei ihrer verantwortungsvollen Arbeit „am Patienten“. Ronja Gabriel ist Medizinische Fachangestellte und hat eine Fortbildung zur Praxismanagerin angeschlossen.

Das Team rotiert im Schichtdienst, daher sind die Schreibtische auch nicht persönlich eingerichtet, sondern jeder steigt beim Wechsel sogleich in die anliegenden Aufgaben ein.