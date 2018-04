Anzeige : Aprilscherz: „Moin Lieblingsland“ kommt, aber nicht auf Ortsschilder

Die Wirtschaftsförderung Nordfriesland hat sich einen Spaß erlaubt: „Moin Lieblingsland“ kommt, nur nicht als offiziell neuer Name des Kreises, sondern als Imagekampagne.

von Julia Gohde

02. April 2018, 05:02 Uhr

So manchem Nordfriesen ist am gestrigen Ostersonntag wohl das bunt bemalte Frühstücksei vom Teller gefallen. Ihre Heimat soll umbenannt werden, und zwar von Nordfriesland in Moin Lieblingsland, hieß es gestern auf shz.de. Nun gibt Tilmann Meyer Entwarnung: „Das war nur ein Aprilscherz. Nordfriesland wird natürlich nicht umbenannt“, erklärt der Projektmanager der Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Moin Lieblingsland geht trotzdem an den Start.

Mehr zum Thema Anzeige : Überraschung zum Osterfest: Nordfriesland wird umbenannt

Auf den Aprilscherz folgt die Kampagne

Tilmann Meyer und seine Kollegen von der Wirtschaftsförderung stecken hinter dieser Spaßmeldung. Sie haben die entscheidenden Fäden gezogen und gemeinsam mit dem sh:z dafür gesorgt, dass im vermeintlich authentischen Video alles stimmte. So hat Meyer eigene Kfz-Kennzeichen drucken lassen, einen lokalen Bautrupp für den angeblichen Austausch der Ortsschilder gewonnen und dafür die passende quietschgelbe Folie mit den Worten „Moin Lieblingsland“ besorgt. Sogar Landrat Dieter Harrsen machte den Spaß mit und bewies sich vor der Kamera als Schauspiel-Talent.

Obwohl der Kreis also weiterhin Nordfriesland heißt, verschwindet Moin Lieblingsland trotzdem nicht von der Bildfläche - ganz im Gegenteil. Der Slogan ist nämlich der Titel einer Imagekampagne, die die Wirtschaftsförderung und der Kreis Nordfriesland gemeinsam ins Leben gerufen haben. Ziel ist es, Nordfriesland als attraktiven Standort zu zeigen. „Die Kampagne richtet sich an Menschen, die hier dauerhaft leben möchten. Wir wollen zeigen, dass man in Nordfriesland Arbeit, bezahlbaren Wohnraum und ein attraktives Lebensumfeld findet“, erklärte Nordfrieslands Landrat Dieter Harrsen hierzu bereits im November 2017 in einer Pressemitteilung.

Vorhang auf für „die echten Nordfriesen“

Als Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Nordfriesland weiß auch Dr. Matthias Hüppauff um die Stärke des Kreises. Nordfriesland habe weitaus mehr zu bieten als das bekannte „dort leben, wo andere Urlaub machen“. Es gebe im Kreisgebiet einige „Hidden Champions“, also Arbeitgeber, die in ihrer Branche zu den weltweiten Marktführern gehören. „Moin Lieblingsland“ soll darauf abzielen: „Die Kampagne soll die Unternehmen und Betriebe der Region dabei unterstützen, neue Mitarbeiter mit ihren Familien anzuwerben. Nordfriesland hat mit großen Gewerbegebieten, Förderprogrammen und der Nähe zum Meer viel für kreative Köpfe und junge Unternehmen zu bieten“, so Hüppauff, der Nordfriesland als familienfreundlich, bezahlbar und gesund beschreibt.

„Die Menschen hier sind bodenständig, aber auch herzlich, tolerant und offen für Neues. Wir finden, dass diese Eigenschaften in dem Spruch „Moin Lieblingsland“ gut zum Ausdruck kommen“, meint der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Nordfriesland. Die Kampagne soll darum nicht nur die Region an sich vorstellen, sondern in erster Linie auch ihre Einwohner, die echten Nordfriesen. Authentizität ist das Stichwort. Die ganz persönlichen Geschichten, Gedanken und Gesichter der Menschen stehen im Mittelpunkt.

Foto: Wirtschaftsförderung Nordfriesland

Eine dieser echten Nordfriesen und damit eine Botschafterin der Kampagne ist die frisch gekürte Bestsellerautorin Katja Just, die von der Hallig Hooge kommt. Ihr folgen der Aussteiger und Strandholzpirat Bo von Dünenstrauss sowie Sven Paulsen, Reeder der Adler-Schiffe in dritter Generation. Sie geben Einblicke in ihre Geschichten und drücken der Kampagne so zum Start ihren Stempel auf. Nach diesen drei Köpfen soll allerdings nicht Schluss sein: Die Wirtschaftsförderung ist stets auf der Suche nach spannenden Geschichten und Originalen von der Küste. Also wer weiß, vielleicht ist der eigene Nachbar oder man selbst das nächste Gesicht von Nordfriesland, dem ganz persönlichen Lieblingsland.

Linktipp: Hier finden Sie das Video und den Artikel zum Aprilscherz.