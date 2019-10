Applaus für Arche-Musical

von Stephan Bülck

Drelsdorf | Gespannte und zugleich festliche Atmosphäre herrschte in der geschmückten St. Marien- und St. Johannis-Kirche zu Drelsdorf. Aufgeregt warteten sieben Mädchen und Jungen aus der Gemeinde auf ihren Einsatz. Seit dem Ende der Sommerferien hatten sie unter der Leitung von Horst Loose das Kindermusical „Die große Flut“ von Günther Kretzschmar einstudiert. Endlich konnten sie loslegen.

Das Lampenfieber wich rasch ihrer Spiel- und Singfreude. In acht in Ohr und Herz gehenden Liedern erzählten sie die Geschichte um Noah. Pastorin Maren Briesemeister verband Predigt mit dem Erzählen der Begebenheit über die große Flut, die Gott über die Menschen hereinbrechen ließ. Ihn reute es, dass er die Menschen erschaffen hatte, denn sie stritten, schlugen sich und töteten. Der einzige Andersdenkende war Noah. Gott bat ihn, ein Schiff zu bauen, auf das er mit seiner Familie und mit jeweils einem Paar aller Tiere, die auf der Erde lebten, gehen sollte. Noah hatte das trotz Hohn und Spott der Mitmenschen getan und erfuhr nach der Flut mit allen Insassen die Bewahrung. Als er nach vielen Wochen mit seiner Familie und den Tieren die Arche verlassen konnte, da stand am Himmel ein Regenbogen als Zeichen, dass Gott sich seine Welt bunt macht, die es aber gilt, zu ehren und zu bewahren.

„Ohne Noah wären wir heute nicht. Auch heute brauchen wir solche Querdenker, die andere Wege weisen“, so Pastorin Briesemeister.

Für Kostüme, Requisiten und Ausgestaltung der Arche hatten die Kinder gesorgt. Am Ende heimsten sie kräftigen Applaus ein. „Mir hat die Arbeit mit den Kindern viel Spaß gemacht“, stellte der musikalische Leiter fest. Nicht nur Gesangstalente habe er entdeckt, auch schauspielerische.