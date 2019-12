Garding : Ansturm auf neues Bebauungsgebiet

Für die 14 Bauplätze haben sich derzeit 70 Interessenten angemeldet.

Herbert Müllerchen

22. Dezember 2019, 19:18 Uhr

Garding | Zum letzten Mal mussten sich die Stadtvertreter im alten Jahr mit dem Bebauungsplan 23 beschäftigen. Das große Aufatmen ging durch die Reihen und war deutlich zu vernehmen. Verzögerungen gab es, nachdem der Kreis die schriftliche Begründung des Bebaungsplanes moniert hatte und das eine Wort „Ausnahmsweise“ eingefügt werden musste. Bei dem Bebauungsplan Nr. 23 handelt es sich um das Gebiet östlich der Welter Straße (L241), südlich der Welter Straße die an das Gewerbegebiet und der Amtsverwaltung angrenzt sowie nördlich der Stadtgrenze zur Nachbargemeinde Kirchspiel Garding. „Wir sollten aber nun Gas geben, schließlich haben sich für die 14 Bauplätze 70 Interessenten angemeldet“, stellte Bernd Petersen (CDU) klar.

Bürgermeisterin Andrea Kummerscheidt trat Gerüchten entgegen und stellte klar: „Die Dreilandenhalle ist nicht vermietet worden, weder die Halle noch die Gastronomie.“

Zu den Themen der Sitzung gehörte auch die Satzung zur Hundesteuer, bei der einige kleine Änderungen vorgenommen werden musste. „Keine Angst, es wird keine Erhöhung der Hundesteuer geben“, beschwichtigte Kummerscheidt. Zum einen sei der Datenschutz in die Satzung mit aufgenommen worden. Und zum anderen sei die Berechnungsformel verändert worden. So wurde die Hundesteuer bisher im vierteljährlichen Modus berechnet. Mit der Änderung wurde die Berechnung auf den monatlichen Modus umgestellt, erklärte die Bürgermeisterin. Einstimmig wurde diese Änderung gebilligt.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt betraf eine Änderung der Nutzungsgebühr für die Kegelbahn. Die letzte Gebührenerhöhung sei 1982 vorgenommen worden, rechnete Werner Grehm (SPD) vor. Das ändere sich nun. Hintergrund ist, dass die Gemeinden und Städte mit ihren Einnahmen ab 2020 Umsatzsteuerpflichtig werden. „Das bedeutet im Klartext, dass 19 Prozent Mehrwertsteuer fällig werden“, ergänzte Andrea Kummerscheidt. Die Spielgebühr für drei Stunden wird sich um einen knappen Euro erhöhen. „Damit fällt die Erhöhung immer noch sehr moderat aus“, stellte Bernd Petersen fest. Im Grunde genommen würde die Stadt Garding damit nichts verdienen. Er verwies in diesem Zusammenhang auf die Kosten für die Instandhaltung und immer wieder anfallenden Reparaturmaßnahmen.

Die Freiwillige Feuerwehr Garding musste sich von ihrem ehemaligen Jugendwart Klaus Kofert verabschieden. „Klaus Kofert war ein allseits beliebter und geschätzter Mensch“, erklärte Andrea Kummerscheidt. Insbesondere in der Jugendwehr, wo er 38 Jahre lang als Jugendfeuerwehrwart tätig war, sei er für seine jungen und älteren Kameraden immer da gewesen. „Er hat in der Jugendfeuerwehr große und wertvolle Spuren hinterlassen“, erklärte die Bürgermeisterin weiter. So habe er sich vor 26 Jahren maßgeblich für die Partnerschaft mit der Jugendfeuerwehr Muschenheim eingesetzt.

Abschließend wies Kummerscheidt auf den ersten wichtigen Termin 2020 hin. So ist die Bevölkerung zum Neujahrsempfang am Sonntag, 5. Januar, eingeladen. Eingeleitet wird er mit einem Gottesdienst, 10.15 Uhr, in der Kirche.