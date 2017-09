Bauboom : Ansturm auf das Neubaugebiet

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Das Neubaugebiet Maaschen stand bei der jüngsten Gemeindevertreter-Sitzung in Mildstedt wieder im Mittelpunkt. 110 Bewerber gab es insgesamt für die Grundstücke. Zur Verlosung der Grundstücke wurden zunächst 41 von ihnen eingeladen, erklärte Bürgermeister Bernd Heiber. „23 Bewerber haben ein Grundstück gekauft.“ Die Verlosung der restlichen 18 Grundstücke fand gestern statt.

Klärungsbedarf gab es in einem ganz anderen Punkt: die Parkplätze. Im vorderen Bereich sollen Mietwohnungen entstehen. Die Fahrzeuge der Mieter sollen unmittelbar auf dem Grundstück abgestellt werden und nicht die Durchgangsstraße blockieren, so die Auflage. Die Gemeindevertretung fordert 1,5 Parkplätze pro Mietwohnung, und dafür musste jetzt der B-Plan geändert werden. Das betrifft allerdings nur das große Grundstück mit dem Mietshaus. Im übrigen Baugebiet haben die Eigentümer Sorge dafür zu tragen, dass ihre Fahrzeuge auf dem eigenen Gelände abgestellt werden können. Die neuerliche B-Plan-Änderung erfolgte zügig und einstimmig.

Danach erstattete die beauftragte Planerin, Diplom-Ingenieurin Christina Berndt, zu Änderungen auf dem Gelände der ehemaligen Ponderosa im Rosendahler Weg 21. Auch hier sollen Wohnungen entstehen. Abgestimmt wurde dazu ebenfalls einstimmig ein neuer Satzungsbeschluss. „Ich habe nochmal mit dem Bauamt beim Kreis Nordfriesland gesprochen – so wie wir das jetzt beschließen, passt es“, betonte Heiber.

Nicht gepasst hat es hingegen mit den Straßenbauarbeiten hinsichtlich der Verlegung der Abwasserkanalrohre: „Die Bauarbeiten am Mauweg verzögern sich“, berichtete der Bürgermeister. Das heißt, so Heiber, am Langsteeven und Ahornweg könne erst später mit den Arbeiten begonnen werden, und so rücke die Fertigstellung nach hinten. Die gute Nachricht: Der Gehweg an der Hauptstraße ist fertig geworden, ebenso der Gehweg „Am Bahnhof“ und die Stichstraße am Bahnhof.

Großen Wert legte Bernd Heiber in dieser Sitzung darauf, ein Gerücht aus dem Weg zu schaffen: „Nein, der Landgasthof Kirchspielskrug schließt nicht zum 1. Januar 2018“, machte er deutlich. „Von solch einem Vorhaben müsste ich Kenntnis haben – und eine Kündigung des Pächters liegt mir nicht vor.“ Der Inhaber des Betriebes, Timo Siegfriedsen, sagt auf Anfrage unserer Zeitung zu dem Thema: „Ich finde es richtig toll, dass Bürgermeister Bernd Heiber öffentlich darauf hingewiesen hat, dass an diesem Gerücht nichts, aber auch gar nichts dran ist.“ Mit einem engagierten Team betreibe er den Kirchspielskrug jetzt seit sechs Jahren, und tue dies auch weiterhin gerne, so Siegfriedsen. „Tatsache ist, dass ich mich in der Nachbargemeinde Rantrum über ein Grundstück informiert hatte. Dort wollte ich, rein privat, ein Haus bauen. Diese Angelegenheit hat sich jetzt aber erledigt. Ich habe ein Haus in Husum gekauft.“

Mit einem weiteren Gerücht räumte dann Hans-Peter Henkens (SPD) auf: Es träfe in keiner Weise zu, dass Mildstedt weniger Bushaltestellen bekommt. „Es gibt elf Haltestellen in Mildstedt, die auch alle bleiben werden“, ergänzte Heiber.

Der große Parkplatz am Borgerweg, auf dem bei Veranstaltungen in der Mildauhalle die Fahrzeuge abgestellt werden, soll saniert werden. Dazu teilte die Finanzausschussvorsitzende Telse Jacobsen (CDU) mit: „Wir haben ein Angebot über 9.250 Euro und nehmen die Sanierung im nächsten Jahr in den Haushalt auf.“

Auf Vorschlag Jacobsens gewährt die Gemeinde der Jugendfeuerwehr zum Fest anlässlich des 40-jährigen Bestehens einen Zuschuss in Höhe von 400 Euro. Weiterhin müssen 16 Atemschutzgeräteträger neu eingekleidet werden – die jetzige Schutzkleidung ist in die Jahre gekommen. „Das macht für 16 Einsatzkräfte 16.000 Euro“, rechnete der Bürgermeister vor, „aber das ist sehr wichtig.“ Man habe die Notwendigkeit sofort erkannt und wolle diese Maßnahme noch in diesem Haushalt unterbringen, bestätigte Jacobsen.