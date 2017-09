Tönning : Anstrich muss noch warten

vergrößern 1 von 1 Foto: Rahn 1 von 1

von Ilse Buchwald

erstellt am 08.Sep.2017 | 14:00 Uhr

Erfreuliche Nachrichten gab es in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses der Stadt Tönning. So informierte Bauamtsleiter Kornelius Ruddeck, dass die Sanierung der Weißen Brücke über den Torfhafen begonnen hat. In etwa vier Wochen soll sie fertig sein. Zunächst werden die Eichenpfähle gegen neue ausgetauscht, bevor das Geländer sowie die Bohlen installiert werden. Ihren weißen Anstrich wird sie in Anbetracht der anstehenden Herbst- und Wintermonate erst im kommenden Frühjahr erhalten.

Die Investition für die Umrüstung der Beleuchtung auf die LED-Technik sowohl in der Stadthalle als auch in der Sporthalle Rieper Weg habe sich, so Ruddeck, gelohnt. 2016 waren Stromkosten von insgesamt 3.600 Euro aufgelaufen. Vorher waren es jährlich rund 13.000 Euro gewesen. Die Anschaffungskosten lagen bei 65.000 Euro. Abzüglich Fördermittel hatte die Stadt 28.000 Euro zu zahlen.

„Die aktuelle Wohnraumentwicklung für Tönning ist positiv. Wir müssen uns sehr schnell mit dem weiteren Bauabschnitt für das Baugebiet Nr. 19 an der Gardinger Chaussee befassen“, kündigte Bürgermeisterin Dorothe Klömmer an. Vorgesehen sei deshalb, einen Nachtragshaushalt für die zu installierende Lärmschutzwand zu verabschieden. Das sei in der Finanzausschuss-Sitzung im Oktober vorgesehen. Von den 25 erschlossenen Grundstücken im zweiten Abschnitt sind bereits zwölf verkauft und acht reserviert. Fünf stehen noch zur Verfügung. Die Nachfrage sei, so Büroleiter Matthias Hasse, ungebrochen. Bei den Käufern und Interessenten halte sich der Anteil Tönninger Bürger sowie Auswärtiger die Waage. Auch im Baugebiet 17 in Kating wird es eng. Ein Grundstück von insgesamt 16 ist noch zu haben, ein weiteres reserviert. Auch hier werde sich, so Klömmer, die Verwaltung mit Möglichkeiten der Weiterentwicklung beschäftigen. Das ehemalige Eller-Gelände werde dabei durchaus in Betracht gezogen. Mery Ebsen (AWT) forderte, den sozialen Wohnungsbau nicht aus den Augen zu verlieren. „Ich finde, wir müssen da schnell ran. Ein Investor sollte ins Boot“, bekräftigte Stefan Runge (SPD).

Schließlich gab es grünes Licht für den Abwägungs- und Empfehlungsbeschluss bezüglich der 20. Änderung des Flächennutzungsplanes für das Sondergebiet Multimar Wattforum sowie die Änderung des entsprechenden Bebauungsplanes Nr. 18. Es geht dabei um die geplante Otter-Anlage mit Info- und Technikgebäude sowie Freigehegen. Die Änderung bezieht sich, informierte Planer Sven Methner, auf die Wasserzufuhr der Becken, die direkt aus der Eider erfolgen soll. Hierfür muss eine Pumpe möglichst nahe dem Gewässer installiert werden. Damit waren die Untere Naturschutzbehörde (UND) des Kreises Nordfriesland und der Naturschutzbund (NABU) einverstanden.