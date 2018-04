Postkarten aus Husum : Ansichtskarten noch immer in Mode

Auch digitale Portale haben dem guten alten Urlaubsgruß nur wenig anhaben können.

von hn

22. April 2018, 14:00 Uhr

Nun ist es endlich so weit. Die Sonne zeigt Erbarmen mit den Husumern und den zahlreichen Gästen in der Stadt. Mit dem Frühling kehren auch viele Postkartenständer ins Stadtbild zurück. Doch ist der Versand einer Ansichtskarte überhaupt noch zeitgemäß?

Für Frau Nickels aus der Galerie Schiefke erübrigt sich die Frage. „Es wird nicht nur auf Whatsapp geschrieben“, sagt sie. „Die klassische Ansichtskarte ist immer noch in Mode.“ Aktuell gehen besonders viele Grußkarten mit Krokusblüten-Motiven über Nickels Ladentisch. Insgesamt habe sich der Trend über die Jahre hinweg dahingehend gewandelt, dass auf einer Karte mehrere Motive zu sehen sind. Nickels muss es wissen, denn gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten führt sie das Geschäft direkt am Hafen seit fast vier Jahrzehnten. „Früher war es nur ein Motiv“, erinnert sie sich. „Und das ist eigentlich auch schöner.“

Für das Ehepaar Mohr aus Tornesch ist die Anzahl der Motive weniger wichtig. Viel bedeutsamer sei die Nachricht: „Die Karten sind eine gute Kommunikationsmöglichkeit.“ Die beiden Rentner sind zum ersten Mal in Husum und eifrige Postkartenschreiber. Weil die Gesellschaft immer älter wird, sind sie überzeugt: „Karten werden auch noch in Zukunft geschrieben.“

Dessen ist sich auch Christa Bibow sicher. Vor ihrem Geschäft namens Team Photo im Schlossgang stehen sage und schreibe dreizehn Kartenständer. „Eine Karte kann man aufheben“, sagt sie: „Eine Whatsapp-Nachricht wird nach dem Lesen schnell wieder vergessen.“ Auch sie selbst freue sich sehr, wenn sie eine Karte im Briefkasten findet. „Das ist ja etwas sehr Persönliches. Da weiß ich, dass derjenige sich Zeit für mich genommen hat.“ Derlei Hingabe schätzen offenbar auch viele Husumer, denn nicht nur Urlauber gehören zu Bibows Kunden: „Die Einheimischen bevorzugen Ansichten von Husum“, verrät sie. Besonders stolz ist sie auf die selbstgemachten Exemplare in ihrem Sortiment: „Das sind Unikate.“ Wie viele Ansichtskarten sie jährlich verkauft, mag sie nicht verraten – Geschäftsgeheimnis. Allgemein sei das Interesse an Ansichtskarten aber unverändert groß. „Und das wird auch so bleiben.“

Wie zur Bestätigung durchstöbern Dagmar und Jürgen vor dem Geschäft das Kartenangebot. Die Urlauber aus Darmstadt nutzen den sonnigen Tag für einen Ausflug nach Husum – nicht ohne sich mit Ansichtskarten einzudecken. „Wir schreiben schon seit Jahrzehnten Urlaubskarten“, sagt Jürgen. „Allerdings wird es durch Whatsapp etwas weniger“, gibt er zu. Damit könne man schnell ein Statusbild verschicken, um die „Kontakte“ in Echtzeit auf dem Laufenden zu halten. Auf die klassische Methode will das Ehepaar aber nicht verzichten. „Eine Postkarte ist doch etwas Persönliches. Wir finden das immer noch schön“, sagt Dagmar. In ihrer linken Hand hält sie bereits fünf Karten. Freunde und Familie freuten sich nach wie vor über die analogen Urlaubsgrüße, insbesondere die Enkel. „Die können mittlerweile selbst schreiben“, sagt Jürgen stolz. Dagmar nickt zustimmend. Dass sich auch der Nachwuchs für Ansichtskarten begeistern kann, findet sie schön: „Man sollte Traditionen nicht einfach wegwerfen.“