Maisernte im Kreis Nordfriesland : Anschlag im Maisfeld?– Junge Union ist alarmiert

Im Husumer Raum wurde ein Maishäcksler durch einen Metallgegenstand stark beschädigt, die Polizei geht nicht von einem Anschlag aus.

Nordfriesland | Die Junge Union Nordfriesland (JU NF) ist alarmiert: Es habe Anschlagsversuche auf Arbeiter und Maschinen in der Maisernte gegeben, heißt es in einer Pressemitteilung. Im gesamten Bundesgebiet sei es zu Fällen gekommen, aber auch in Nordfriesland würden diese sich häufen. „Es werden nicht nur die teuren Maschinen beschädigt, sondern vor allem auch die Arbeiter mit ihrem Leben gefährdet“, sagt der Kreisvorsitzende der JU Nordfriesland, Leif E. Bodin.

Etwas weniger dramatisch sieht es die Pressesprecherin der Polizeidirektion Flensburg. So bestätigt Sandra Otte, dass es am 1. Oktober einen Vorfall im Raum Husum gegeben habe, bei dem ein Maishäcksler erheblichen Schaden davon getragen habe. Der Metalldetektor der Erntemaschine konnte einen Gegenstand aus Edelstahl nicht erfassen, wodurch dieser von dem Häcksler aufgenommen wurde. Allerdings gebe es keine Anzeichen auf eine politisch motivierte Tat. „Wir können nicht bestätigen, dass der Gegenstand absichtlich dort platziert wurde“, so Otte auf Nachfrage. Es sei Anzeige wegen Sachbeschädigung gestellt worden; und die Ermittlungen laufen. Wie der Gegenstand dahin kam und worum es sich dabei handelte, ist nicht bekannt. „Es sind nur einzelne Teile gefunden worden“, sagt Otte.

Auf Nachfrage rudert auch Bodin zurück: Aus Mitgliederkreisen sei die Information gekommen, dass es im nördlichen Kreisgebiet weitere Fälle gegeben habe. Die konkrete Zahl bleibt er schuldig. Dennoch betont Bodin, dass man sich auch aufgrund des polizeilich bekannten Falles Sorgen mache. Auch wisse man von Fällen aus dem Nachbarkreis Dithmarschen sowie im gesamten Bundesgebiet.