Husum : Anrufe durch falsche Polizisten: Seniorin um 30.000 Euro betrogen

Die Frau sollte nach Anweisung ihre Ersparnisse abheben und sie zu einem Treffpunkt in Cuxhaven bringen.

von Gerrit Hencke

20. März 2018, 12:33 Uhr

Husum/Koldenbüttel/Sankt Peter Ording | Trickbetrüger haben eine Rentnerin aus der Nähe von Husum (Kreis Nordfriesland) um ihr Erspartes gebracht. Die Polizei teilte am Dienstag mit, ein vermeintlicher Polizist habe am vergangenen Montag bei der Senioren angerufen und von einer Einbrecherbande berichtet. Er veranlasste die alte Dame, 30.000 Euro von ihrem Bankkonto abzuheben.

Das Geld und weitere Ersparnisse brachte die Frau dann gemäß Anweisung zu einem verabredeten Ort in Cuxhaven und legte es dort ab. Während der gesamten Fahrt dorthin erhielt sie von den Betrügern telefonische Anweisungen.

Am Montagabend meldete sich die Rentnerin dann auf der Polizeiwache in Husum und erkundigte sich nach dem Kollegen Stein. Da es den Beamten nicht gibt, fiel der Betrug auf und wurde zur Anzeige gebracht.

Ebenfalls am Montag meldeten drei weitere Mitbürger aus Koldenbüttel Anrufe von falschen Polizeibeamten, die sich als Kripobeamte ausgaben. Am Dienstag wurde ein weiterer Fall aus Sankt Peter-Ording bekannt. Weil die Senioren Verdacht schöpften, brachen sie die Gespräche in diesen Fällen jedoch ab und meldeten sich unverzüglich bei der richtigen Polizei.

Die Polizei warnt daher erneut, wachsam bei unbekannten Anrufern zu sein. Durch digitale Techniken ist es den Betrügern möglich, Telefonnummern einzuspielen, die Vertrauen erwecken: Rufnummern mit den Ziffern 110 oder sogar vorhandene Dienststellennummern. Sofern Zweifel an der Identität des Anrufers bestehen, sollen Betroffene auflegen und umgehend die Polizei informieren. Die Polizei rät, ältere Bekannte, Verwandte oder Nachbarn über diese Betrugsmasche zu informieren.

Die Kriminalpolizei in Husum bittet darum, dass sich weitere betroffene Personen unter der Telefonnummer 04841/8300 melden. Diese sollten auch nicht wegen eines möglichen Schamgefühls zögern, teilt die Polizei mit. Die Beamten weisen in diesem Zusammenhang auf die Sicherheitsberater für Senioren (SfS) hin. Diese beraten und vermitteln gezielte Verhaltensempfehlungen für Senioren rund um die Themen: Wohnungssicherung, Sicherheitsgefühl, Haustürkriminalität und natürlich falsche Polizisten, unechte Enkel und betrügerische Handwerker. Die Präventionsberater sind unter der Rufnummer 0461/4842140 erreichbar. Weitere Informationen gibt es unter: www.sfs.schleswig-holstein.de.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?