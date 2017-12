Hauptausschuss Tönning : Anpassung statt Kündigung

vergrößern 1 von 1 Foto: vb 1 von 1

Zwei wichtige Empfehlungsbeschlüsse brachten die Mitglieder des Hauptausschusses der Stadt Tönning in ihrer jüngsten Sitzung auf den Weg. Heute ab 19.30 Uhr sollen sie im Rahmen der Stadtvertreter-Sitzung ratifiziert werden.

Ein einmütiges Ja gab es zur ersten Änderung des Bebauungs-Plans Nr. 18 für das Gebiet südöstlich des Eiderdeiches zwischen der B 5 und dem Hafen (Sondergebiet Multimar Wattforum). In Anbetracht der Tatsache, dass die Mitglieder des Bauausschusses vor der Sitzung der Stadtvertretung nicht mehr zusammenkommen, im Übrigen auch die Zeit für den Bauherrn drängt, hatten sie das Gremium mit der Entscheidung beauftragt. Wie berichtet steht sie im Zusammenhang mit dem Bau einer Otter-Anlage mit Info- und Technikgebäude sowie Freigehegen inklusive Gewässern und Beobachtungspunkten auf dem Multimar-Gelände. Die Änderung war nötig geworden, weil es hinsichtlich der Wasserzufuhr zu den Becken anders laufen soll als ursprünglich geplant. Frischwasser wird direkt aus der Eider abgesaugt, was die Installation einer Pumpe nahe dem Gewässer nötig macht. Damit waren die Untere Naturschutzbehörde (UND) des Kreises Nordfriesland und der Naturschutzbund (NABU) einverstanden.

Grünes Licht gab es auch für die Anpassung der inzwischen auch vom Kreistag durchgewunkenen Sozialzentrumsverträge mit dem Kreis Nordfriesland. Bürgermeisterin Dorothe Klömmer informierte noch einmal über die Entwicklung der Situation. Ursprünglich war von Landrat Dieter Harrsen eine Kündigung der Verträge (wir berichteten) angedacht worden. Durch Widerstand dagegen und viele Verhandlungen sei eine von allen Seiten gebilligte Vertragsanpassung herausgekommen. Das zunächst vom Kreis-Chef erklärte Ziel, Dienst- und Fachaufsicht beim Kreis zusammenführen – bislang oblag der Behörde nur die Fachaufsicht – wurde verworfen. Dienstherren werden wie bisher die Standortkommunen sein. Die Fachaufsicht soll künftig in den Händen von Mitarbeitern des Kreises sowie zusätzlich abgeordneter Leiter der Sozialzentren im Kreisgebiet (Föhr-Amrum, Mittleres Nordfriesland, Südtondern, Sylt, Husum und Tönning) gemeinsam liegen. „Man hat eingesehen, dass der bisher beschrittene nordfriesische Weg doch gut ist“, so Klömmer. Es gebe künftig nur ein erhöhtes Maß an fachaufsichtlicher Kontrolle, womit aber alle leben könnten. Ansonsten habe die Zusammenarbeit zwischen dem Sozialzentrum Südliches NF und Kreis bisher immer gut funktioniert. Hinzugefügt worden sei im Vertragswerk die Klausel, dass für den Fall der Einführung neuer Sozialleistungen, diese von allen Vertragspartnern mit zu tragen und als Änderungen aufzunehmen sind.

Die Nachricht der Stadt-Chefin, dass die Auslieferung des Hobbitwagens für die im Städtischen Kindergarten eingerichtete Naturgruppe sich noch bis voraussichtlich März kommenden Jahres hinziehen wird, stieß auf Kopfschütteln. Eigentlich sollte das Gefährt schon im September angerollt sein. Wegen Lieferengpässen wurde dem Unternehmen eine Nachfrist bis zum Jahresende eingeräumt. Auch diese könne nun, so Klömmer, nicht eingehalten werden. „Die Firma hat sich mit Auftragsarbeiten übernommen. Jeder Wagen wird einzeln hergestellt. Eine letzte Nachfrist sei nach intensiven Gesprächen bis Ende März gewährt worden“, so die Bürgermeisterin. „Unmöglich, man muss sich fragen, wie seriös die Firma ist“, kommentierte Stefan Runge (SPD). Lars Clausen bot an: „Wenn alle Stricke reißen, dann habe ich noch einen Hobbitwagen in meiner Halle stehen.“ So jedenfalls könne das nicht weitergehen. Wie gut, dass die Kinder im Jugendzentrum unterschlüpfen können.