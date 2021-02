Digital durch den Lockdown : Anke Wigger ist die neue Leiterin der Volkshochschule Husum

Anke Wigger erzählt, was die VHS während des Lockdowns anbietet.

von Carlo Jolly

03. Februar 2021, 10:16 Uhr

Husum | Mitten im Lockdown die Leitung der Volkshochschule Husum (VHS) zu übernehmen, war für Anke Wigger eine Herausforderung. Die Flure der VHS an der Schobüller Straße waren schon vor ihrem Dienstantritt am 4. Januar verwaist, Kurse vor Ort dürfen seit Dezember nicht mehr stattfinden. Dennoch sind die neue VHS-Chefin, die aus Flensburg kommt, und ihr Team optimistisch ins neue Jahr gestartet, sagt sie. Denn der Lehrbetrieb steht nicht komplett still: Immer mehr VHS-Kursleitungen bieten Online-Kurse an.

Wer Englisch lernen oder seine Fähigkeiten ausbauen möchte, kann an einem der

Fremdsprachenangebote teilnehmen. Die VHS bietet einen Konversations-‐ und einen Auffrischungskurs an. Dazu noch zwei spezielle Formate für Senioren, die bereits sehr gut angenommen werden. „Wer denkt, man kann ältere Teilnehmer online nicht erreichen, wird hier vom Gegenteil überzeugt“, sagt Anke Wigger. Jochen Dasecke, Programmbereichsleiter Fremdsprachen, ergänzt: „Die Resonanz ist ausgesprochen gut. “

So möchte die VHS auch im Gesundheitsbereich mit ihren Online-Angeboten alle Altersklassen ansprechen. Sie startet in den kommenden Tagen mit Yoga, Lachyoga, Pilates, Wirbelsäulengymnastik und Feldenkrais. Dazu kommt ein Workshop mit dem Titel „Resilienz – die innere Widerstandskraft stärken“, der am Sonntag, 7. Februar, von 14:30 bis 16 Uhr stattfindet.

Anke Wigger hat zuletzt an der Europa-Universität und davor an der Flensburger Volkshochschule gearbeitet. „Für jedes Angebot suchen wir nach der besten Umsetzungsmöglichkeit“, sagt sie. So hat die VHS beispielsweise ihren Laufkurs, der bisher in Präsenz stattgefunden hatte, kurzerhand in ein Onlineformat verwandelt. Annika Brodersen, Programmbereichsleiterin Gesundheit, hat Lehrvideos aufgenommen und kombiniert diese mit einer persönlichen Trainingsberatung.

Genutzt wird dafür die hauseigene Onlineplattform „vhs.cloud“. Hier können Videokonferenzen abgehalten werden, Kursleitungen und Teilnehmer können kommunizieren, und Material kann ausgetauscht werden. Schulungen dafür hat das VHS-Team schon während der Sommermonate angeboten. Und mittlerweile finden immer mehr Kursleitungen gefallen am Online-Unterricht. Daher ist in den kommenden Wochen mit einem weiteren Ausbau zu rechnen.

Ein spezielles Angebot richtet sich an Familien. Sie stehen vor der großen Herausforderung, ihr Familien-‐und Berufsleben gut zu gestalten, während die Kinder nicht in die Schule und in die

Kita gehen dürfen. Für sie bietet die VHS eine Einzelberatung an, in der gemeinsam nach Strategien gesucht wird, um Fernunterricht, Haushalt und berufliche Herausforderungen möglichst konfliktfrei und sinnvoll zu kombinieren. In Planung ist außerdem ein Workshop, in dem allgemeines Handwerkszeug für diese Herausforderungen an die Hand gegeben werden soll.

Trotz all dieser Online-Aktivitäten ist dem VHS-Team eine Sache wichtig: „Wir freuen uns darauf, unsere Teilnehmer wieder live und vor Ort in der Volkshochschule zu treffen“, sagt Anke Wigger. Denn schließlich sei die VHS sowohl ein Lernort als auch ein Ort der Begegnung.