Filmprojekt des Vereins Tabu : Angst ist ein ständiger Begleiter

Jeder kennt das: Man sitzt oder steht in einem Behördenflur, vertreibt sich so gut es geht die Zeit, langweilt sich aber doch meist und hofft genau wie fünf oder zehn andere, dass man nun endlich aufgerufen wird. So ähnlich scheint es auch in einer Szene des Films „Warten“ zu sein. Und doch ist es ganz anders.

Denn die Menschen, die mit Formularen in der Hand in einer Schlange stehen, machen sich keine Sorgen darüber, ob diese oder jene Sonderausgabe vom Amt anerkannt wird oder nicht; sie wollen auch kein Auto anmelden. Sie haben Angst. Angst vor der Zukunft, Angst um die eigene Existenz. Es ist beklemmend, und das spürt auch der Betrachter, was für die Leistung der Laien-Darsteller spricht. „Warten lähmt, zerrt am Selbstbewusstsein und hindert, aktiv zu werden“, heißt es auf dem Entwurf der DVD-Hülle. Doch der Film soll auch Hoffnung machen.

Der 15-minütige Streifen, der noch nicht ganz fertig ist und gerade seinen Feinschliff erhält, wird bei den 32. Husumer Filmtagen (28. September bis 4. Oktober) gezeigt. Er ist ein Werk des Vereins Tabu-Filmprojekte von und mit Flüchtlingen und Einheimischen. Verantwortlich zeichnet Helga Lütjens, die schon vor zwei Jahren versprochen hatte, einen Film mit Flüchtlingen zu machen.

Der Start indes verlief etwas holprig. „Das war ein bisschen schwierig“, schildert die Tabu-Vorsitzende. Zwar warben die Initiatorin und ihre Mitstreiter nicht nur in Husum, sondern etwa auch in Friedrichstadt oder Schwabstedt für das Vorhaben, doch kaum ein Betroffener wollte mitmachen. „Viele Leute haben Angst“, weiß Abdulkader Sabri aus Nordstrand, der bei Regie und Drehbuch mitgewirkt hat und auch als Darsteller auftritt. Womit man wieder beim Thema wäre: Denn offenbar fürchten viele Flüchtlinge Repressalien für die Angehörigen in der Heimat, wenn sie sich in der Öffentlichkeit kritisch äußern oder verhalten. Bei Herkunftsländern wie Jemen, Syrien, Irak, Iran, Afghanistan oder Eritrea wundert man sich darüber nicht.

Schließlich fand man drei Asylbewerber, die zusagten. „Im Laufe der Zeit hat es sich herumgesprochen, und es kamen weitere dazu“, erzählt Helga Lütjens.

Es bildete sich eine Autorengruppe und es entstand die Idee, eine Collage zu produzieren, eine Aneinanderreihung von Szenen. Im November vergangenen Jahres begannen die Beteiligten mit der Umsetzung. „Wir haben als Team gearbeitet“, sagt Sabri, der 2015 aus dem Jemen nach Deutschland kam. Von der Stiftung „Menschenwürdiges Leben“ erhielt der Verein eine Anschubfinanzierung von 2000 Euro. Um die übrigen Kosten zu decken, versucht Helga Lütjens noch immer, weitere Unterstützer ins Boot zu holen.

Gedreht wurde im Kulturkeller, im Rathaus, im Speicher, im Schlosspark oder auf Nordstrand. Die Kamera bediente unter anderem Marvin Burmester. Der Schüler hat schon in jungen Jahren eine gewisse Erfahrung in diesem Metier vorzuweisen. „Wir haben vier Stunden Filmmaterial“, berichtet Skarde Keiper, der unter anderem für Schnitt und Ton zuständig ist und ebenfalls als Darsteller mitwirkt. Daraus einen 15-minütigen Kurzfilm zu produzieren, ist schon ein Geduldsspiel. „Neun Minuten haben wir schon“, berichtet der Cutter optimistisch.

Bei den Filmtagen ist Tabu übrigens noch mit zwei weiteren Beiträgen vertreten. In „The Room“ geht es um Mobbing. „Abenteuer Leben“ ist das Porträt einer „furchtbar interessanten Frau“, wie es die Projektleiterin formuliert. Bis zur Vorstellung der Filme sind es noch ein paar Wochen hin, doch Helga Lütjens hat bereits das nächste Vorhaben in Vorbereitung. Und dieses mit ordentlichem, vereinseigenem Equipment starten zu können, ist ihr größter Wunsch.