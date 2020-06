Corona-Maßnahme in Vollstedt : Angela Brodersen per Füßeln vereidigt

Die Vollstedter Gemeindevertretung hat eine neue stellvertretende Bürgermeisterin.

28. Juni 2020, 10:07 Uhr

Vollstedt | In der Vollstedter Gemeindevertretung stellt, nach dem Wegzug von Carsten Geertz, nun Angela Brodersen die erste stellvertretende Bürgermeisterin. Ihren Glückwunsch zum neuen Amt nahm sie allerdings, geschuldet der Corona-Abstandsregeln, auf der jüngsten Sitzung des Gremiums nicht per Handschlag, sondern sozusagen per „freundlichem Füßeln“ von Bürgermeisterin Sabine Nahnsen entgegen.

Neues Wehrführer-Team vereidigt

Gleiches galt für den Wehrführer Stefan Grimm und seinen Stellvertreter Mathias Harting, die als neues Führungsteam der örtlichen Feuerwehr von Nahnsen zu Ehrenbeamten von ernannt wurden.

Baumkataster geplant

Neben den offiziellen Amtsvergaben setzte sich die Vertretung mit der Knick- und Baumpflege auseinander. Beschlossen wurde in diesen Zusammenhang das Einholen eines Angebots für einen Baumgutachter. Dieser soll den gemeindlichen Bestand prüfen und notwendige Pflegearbeiten aufzeigen. Gleichzeitig soll ein Baumkataster erstellt werden. Geplant ist weiterhin, Knicks und Gräben im Gemeindegebiet zu kartieren, um künftig die zeitliche Abfolge der dortigen Maßnahmen nachvollziehen zu können.

Blickfang Blühstreifen

Zufrieden äußerte sich Sabine Nahnsen über die erste Saison der gemeindlichen Blühstreifen: „Das sieht schon richtig gut aus. Ideen für weitere Flächen sind deshalb sehr willkommen.“

Und der Spielplatz ist immer voll. Wir haben also alles richtig gemacht. Sabine Nahnsen, Bürgermeisterin

Nahezu fertiggestellt sei außerdem die neue Ausstattung des Spielplatzes. Die Spielgeräte bestehen aus umweltfreundlichem Recycling-Material. Für dieses regionale Pilotprojekt (Kosten: 19.000 Euro) hatte die Gemeinde eine achtzigprozentige Förderung der Aktivregion einwerben können. „Die Spielgeräte sehen super aus, sie sind pflegeleicht und haben eine Garantie von 15 Jahren. Und der Spielplatz ist immer voll. Wir haben also alles richtig gemacht“, erklärte Nahnsen.

Kinder-Dorffest am 22. August

Offiziell eingeweiht werden soll die Fläche im Rahmen des geplanten Kinder-Dorffestes am 22. August, das in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie das große Dorffest ersetzt.

Dörpshuus-Nutzung für Ortskulturring

Befürwortet wurde außerdem die Nutzung des Dörpshuus durch den Ortskulturring Almdorf, Breklum, Sönnebüll, Struckum, Vollstedt. Bis auf einen geringen Obolus für die Reinigung soll diese kostenfrei bleiben.

Keine Pacht

Ebenfalls erlassen wird für das laufende Jahr die Pacht für das Dörpshuus, da aufgrund der Corona-Auflagen dort praktisch keine Veranstaltungen stattfinden können.

Kooperationsraum: Bürger-Online-Begragung läuft gut an

Aus der Arbeit des Kooperationsraums Bredstedt, Breklum, Struckum und Vollstedt berichtete Sabine Nahnsen schließlich, dass die laufende Bürger-Online-Befragung (wir berichteten), mit bisher rund 170 Teilnehmern, auf gute Resonanz treffe.

44 Personen hätten zudem im Rahmen der geplanten Bürgerwerkstatt bereits ihre Mitarbeit angeboten. Weiterverfolgt werde innerhalb des Arbeitskreises außerdem das Thema der medizinischen Versorgung. „Hierzu wurde bereits ein Gespräch mit der Ärztegenossenschaft geführt. Und ein Termin mit Ärzten ist für den 1. Juli geplant“, teilte die Bürgermeisterin mit.