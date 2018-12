TSBW in Husum : Andacht mit Abba-Liedern

Das Theodor-Schäfer-Berufsbildungswerk in Husum zeigt „seine“ Weihnachtsgeschichte.

von o

23. Dezember 2018, 20:18 Uhr

Hans-Heinrich Ehlers, Pastor des Theodor-Schäfer-Berufsbildungswerkes, bewies, dass die Musik der legendären Popgruppe Abba Gottesdienst-tauglich ist. Die Weihnachts-Andacht in der Marienkirche wurde vom Chor des TSBW untermalt und begleitet. Die wichtigsten Stationen der Weihnachtsgeschichte erschienen auf einer Leinwand als überdimensionale Fotos in acht Stationen. Dafür hatten sich die Schneiderei und die Auszubildenden des „Visuellen Marketings“ mit eigenen Ideen, aber auch mit dem Anfertigen von Kostümen und dem Fotografieren der Schlüsselszenen mächtig ins Zeug gelegt: Mit den Kostümen aus eigener Werkstatt wurden Maria, Joseph, die Hirten und die Heiligen Drei Könige ausstaffiert.

Als Kulisse für die Fotos diente – wie eine Brücke in die heutige Zeit - eine ausrangierte Mülldeponie-Halle in Kiel-Hassee. „Schauen Sie hinter die romantisierende Geschichte. Möglicherweise hat sie manchen von Ihnen in bestimmten Lebenssituationen schon geholfen und Sie gestützt“, erklärte TSBW-Chef Hans-Jürgen Vollrath-Naumann.