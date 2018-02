Pellworm : Anbaden am Leuchtturm

Am Sonntag steht auf Pellworm Biike-Baden auf dem Programm. Treffpunkt ist von 15 bis 17 Uhr an der Badestelle am Leuchtturm.

von hn

18. Februar 2018, 11:00 Uhr

Der Fremdenverkehrsverein Pellworm weist für morgen (18.) auf das alljährliche Biike-Baden hin. Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Badestelle am Leuchtturm. Nach der Begrüßung beginnt um 15.15 Uhr ein gemeinsames Anbaden in der Nordsee – alle Badeoutfits sind erlaubt. Umkleidemöglichkeiten stehen zur Verfügung. Ebenso eine zum Saune am Deich – zum anschließenden Aufwärmen. Für Aktive und Zuschauer gibt es Heißgetränke sowie Musik vom Schifferklavier. Die Veranstaltung dauert bis 17 Uhr, die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Anmeldung: 04844/9904814. Bei schlechter Witterung fällt das Anbaden aus.