Top-Model-Contest : An der Küste glücklich und kreativ

Vor zehn Jahren zog Petra Witte nach Nordfriesland – und lässt ihren Leidenschaften freien Lauf: Nun will sie als Top-Model überzeugen.

von Christoph Rieke

05. April 2018, 10:00 Uhr

Wer Petra Witte begegnet, trifft auf ein künstlerisches Multitalent. Die gebürtige Rheinländerin hat eine eigene Schmuck-Kollektion entworfen, singt im Tönninger Gospelchor und bietet Kreativkurse an. „Ich mag den Kontakt mit Menschen sehr gern“, sagt die 49-Jährige: „Und ich liebe einfach das Meer.“ Und so hat sie in Nordfriesland den perfekten Ort für all ihre Leidenschaften gefunden. Nunmehr zehn Jahre ist es her, dass Witte alle Zelte in Nordrhein-Westfalen abbrach und in den Norden zog, erst nach Vollerwiek, dann nach St. Peter-Ording. Bereuen tut sie den wagemutigen Schritt keineswegs. „Ich kann mir nicht vorstellen, nicht mehr hier zu wohnen“, sagt sie mit einem glücklichen Lächeln.

Die Dorfgemeinschaft habe ihr den Neuanfang leicht gemacht. „Diese Hilfsbereitschaft hier ist etwas ganz besonderes“, schwärmt Witte. So sei es ihr schnell gelungen, „gute Freunde zu finden“. Gemeinsam mit ihrem Sohn und ihrem weißen Terrier Lily fühlt sich die leidenschaftliche Tennisspielerin spürbar wohl in Ording. Auch beruflich ist sie angekommen. Hier an der Küste kann die Selbstständige ihr kreatives Talent voll entfalten. Bei der Arbeit mit Naturmaterialien hat es ihr ein Stoff besonders angetan. „Bernstein ist so vielfältig“, sagt sie strahlend. Ganze Vorträge könnte sie über das Gold des Meeres halten.

Bei ihrem Selbstbewusstsein und ihrer Offenherzigkeit verwundert, warum Witte erst jetzt beim Top-Model-Wettbewerb kandidiert. Fast schüchtern erklärt sie, dass sie schon mehrere Jahre darüber nachgedacht hat. „Dieses Jahr habe ich gesagt: Das passt“, sagt sie mit wiederkehrender Überzeugung in der Stimme. Laufsteg-Erfahrung? Fehlanzeige.

Einzig für ein paar Bilder eines befreundeten Fotografen hat sie einmal Modell gestanden. „Doch das ist lange her.“ Wenige Tage vor ihrem 50. Geburtstag könnte sie nun zu einem Top-Model gewählt werden. Für alle Schleswig-Holsteinerinnen, die bislang wie sie mit einer Kandidatur gezaudert haben, hat Witte einen Rat: „Probiert mal was Neues – es tut nicht weh und bereichert das Leben!“