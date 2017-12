Bredstedt : Amt soll frackingfreie Zone werden

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Bredstedt | Das Amt Mittleres Nordfriesland hat sich als erstes in Schleswig-Holstein zur frackingfreien Zone erklärt. Den entsprechenden einstimmigen Beschluss fassten die Mitglieder des Amtsausschusses in ihrer letzten Sitzung des Jahres in Bohmstedt. Rechtlich bindend ist diese Entscheidung allerdings nicht. „Wir wollten, wie andere Gemeinden auch, als Amt ein Zeichen nach Außen setzen, dass wir alle dagegen sind“, so Amtsvorsteher Hans-Jakob Paulsen auf Nachfrage unserer Zeitung.

Vorausgegangen war die Vorstellung der Volksinitiative zum Schutz des Wassers durch Dr. Walter Petersen-Andresen. Dessen Vortrag hatte das Gremium für jene umstrittene Methode neu sensibilisiert, mit der mögliche in Gesteinsschichten gebundene Gas- und Ölvorkommen durch hydraulisches Aufbrechen zu Tage gefördert werden können. Der Appell von Hans-Jakob Paulsen fruchtete: „Wir sollten uns positionieren, denn es geht um unsere Heimat und unser Grundwasser.“

Nachdrücklich hatte Petersen-Andresen darauf hingewiesen, dass Fracking immer noch aktuell ist. „Die Initiative benötigt 20000 Unterschriften. Gut 13000 haben wir derzeit. Einige Kommunen haben sich bereits zur frackingfreien Gemeinde erklärt.“

Die Gefahren von Fracking seien vielfältig. Klimaerwärmung durch freigesetztes Erdgas, Anstieg der Krebsrate – nachgewiesenermaßen in den USA –, Totgeburten und Missbildungen von Kindern, belastete Äcker durch freigewordene Chemikalien, Grundwassergefährdung, Verfall der Immobilienpreise, Gefährdung des Tourismus oder der Energiewende, sind die wichtigsten Stichpunkte.

Wer sage, dass eine Unterschriftenaktion nichts bringe, so Petersen-Andresen, der möge sich an die Bürgerinitiative „Kein CO2-Endlager“ erinnern. 2013 hatte das Land auf den Druck der Bevölkerung sowie Kommunen hin solche Endlager verboten. Genau das sei das Ziel der derzeitigen Aktion.

Potenzielles Fracking-Erlaubnisgebiet sei seit 2012 immer noch der sogenannte Bereich Rosenkranz Nord, der sich von der Ostküste bis in die Zwölf-Meilen-Seezone vor den Halligen und Inseln in der Nordsee erstreckt. Auch wenn derzeit Ruhe herrsche, bestehe die Gefahr, dass das Fachunternehmen Max Streicher jederzeit mit entsprechenden Maßnahmen loslegen könnte, denn es fehle ja ein gesetzliches Verbot. 17 Erlaubnisgebiete gebe es landesweit, die derzeit ebenfalls ruhen. Petersen-Andresen warb dafür, dass alle Bürgermeister ihre Einwohner informieren und Unterschriftenlisten auslegen sollten. Das Amt Mittleres Nordfriesland ist diesem Beispiel gefolgt.