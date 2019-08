38. Husumer Hafentage : Alte Stände und frische Ideen: Die Meile wird aufgebaut

Mit Hochdruck wird die Meile für die Hafentage aufgebaut – viele Beschicker sind seit Jahren dabei, andere sind ganz neu.

von Herbert Müllerchen

13. August 2019, 18:03 Uhr

Am morgigen Mittwoch um 18.30 Uhr werden die 38. Husumer Hafentage offiziell eröffnet, doch schon in den vergangenen Tagen herrschte Hochbetrieb rund um das Hafenbecken, als die zahlreichen Stände und die drei Bühnen aufgebaut wurden. Hammerschläge ertönten aus allen Himmelsrichtungen, Lastwagen schlängelten sich über die langsam entstehende Meile, um ihre kostbare Fracht an die vorbestimmten Orte zu bringen.

Ordentlich schwitzen mussten Christof Schaffer und sein Team beim Aufbau des Etagen-Holzhauses. „Ursprünglich wurde es als mittelalterlicher Marktstand konzipiert“, erklärt Schaffer. Doch inzwischen erfülle es einen anderen Zweck und bilde als Aussichtsplattform einen Anziehungspunkt auf der Meile. „Wir sind seit sieben Jahren auf den Hafentage dabei – bei Wind und Wetter“, sagt er und schaut dabei sorgenvoll in den grauen Himmel. „Was uns die Wettervorhersage ankündigt, ist zwar nicht schön, aber für die Hafentage nichts Neues.“

Dieter Vespermann gehört mit seiner Mandelrösterei ebenfalls schon zum Inventar der Hafentage. Schon von der ersten Stunde an stand seine Familie mit dem Mandelwagen auf der Meile. Und Vespermann kann sich noch gut an die Anfänge vor mehr als 30 Jahren erinnern. „In der ersten Zeit waren die Hafentage noch gesplittet.“ So standen die Buden damals am Außenhafen und in der Hafenstraße. Erst viele Jahre später sei der gesamte Bereich am Binnenhafen sowie der Marktplatz für die Hafentage genutzt worden, erinnert sich Vespermann.

Tatsächlich glich das erste Hafen-Event eher einem Flohmarkt, bei dem die Geschäfte ihre Sonderangebote auf Tapeziertischen vor ihren Eingangstüren verkauften. Erst im Laufe der Jahre entwickelten sich die Hafentage zu dem fünftägigen, größten Volksfest an Schleswig-Holsteins Westküste, das es heute ist.

Von der 2007 gegründeten Hafen Event GmbH übernahm die Messe Husum & Congress 2016 die Federführung als Veranstalter. Und obwohl viele Aussteller traditionell schon seit Jahren dabei sind, kommen doch immer wieder neue Ideen und Angebote dazu.

So schlägt beispielsweise Andre Cardell zum ersten Mal auf der Slipanlage seine Zelte auf. An zwei verschieden großen Holzgestellen hängen insgesamt 15 Hängematten, die zum Träumen und Entspannen genutzt werden können. „Als Gegengewicht zum Trubel auf der anderen Hafenseite können die Gäste hier ihre Seele baumeln lassen“, verspricht er. Dazu werden selbst kreierte Getränke angeboten. Zudem werden bis zur Eröffnung noch gut 100 gemütliche Sitzplätze an dieser Stelle aufgebaut. Die werden ganz sicher bei allen Konzerten auf der Stadtwerke-Bühne sehr begehrt sein.