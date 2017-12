Bürgerentscheid zu Klinik-Konzepten : Als der Kreis sein Klinik-Konzept durchsetzte

vergrößern 1 von 1 Foto: Volkert Bandixen 1 von 1

von ax

erstellt am 31.Dez.2017 | 10:00 Uhr

Sonntägliche Urnengänge haben ja per se ihren Reiz – allein schon deshalb, weil danach die politischen Verhältnisse erst einmal wieder für eine weitere Legislaturperiode geklärt sind. Für Deutschlands nördlichsten Landkreis barg der 7. Mai aber noch einmal zusätzliche Brisanz, hatte der Tag der Landtagswahl etwas einschneidend Zukunftsweisendes: Denn neben den gewohnten Kreuzchen neben den Volksvertretern ihres Vertrauens wurde den wahlberechtigten Nordfriesen noch eine weitere Entscheidung abverlangt – die über den Zuschnitt der medizinischen Grundversorgung in ihrem Lebensumfeld.

Dabei ging es nicht mehr und nicht weniger um die Zukunft der Kreis-Kliniken. Die politischen Mehrheiten im Kreistag waren in dieser Frage geklärt: Sechs der sieben Fraktionen hatten einen gemeinsamen Vorschlag gemacht, der den Weiterbetrieb der Krankenhäuser in Husum, Niebüll und auf Föhr vorsah – die längst geschlossene Klinik in Tönning sollte nicht wieder eröffnet werden. Unter dem Dach des Klinikums Nordfriesland schreiben diese Standorte seit Jahren rote Zahlen, belasten den Kreishaushalt massiv. Dennoch rufen Einschränkungen im Leistungsspektrum – wie die Schließung Tönnings oder der Geburtshilfe in Niebüll – in der Bevölkerung Proteste hervor. Ein zwischenzeitlich ins Spiel gebrachter zentraler Neubau in Breklum-Riddorf zulasten aller anderen Standorte war mit diesem Konzept vom Tisch.

Angestrengt hat den Bürgerentscheid die Initiative „Zukunft.Grundversorgung Nordfriesland“: Die Sylter Lars Schmidt und Lasse Lorenzen sowie Markus Herpich von Föhr haben ihre eigenen Vorstellungen, forderten weitreichende Zusagen für die medizinische Versorgung – besonders auf den Inseln. Das Trio veranlasste den Kreis zu einer Kostenschätzung über das von ihm vorgelegte Konzept inklusive eines auf Sylt neu zu errichtenden Kreiskrankenhauses. Ergebnis: eine jährliche Belastung von rund 22 Millionen Euro.

Auf Sylt deckt eine Asklepios-Klinik die Grund- und Regelversorgung ab. Einem zweiten Krankenhaus würde das Gesundheitsministerium den notwendigen Bedarf absprechen, es hätte deshalb kaum Chancen auf Investitionskosten-Zuschüsse. Das Alternativ-Konzept sah auch den Weiterbetrieb Tönnings vor, was den Kreis nach eigenen Angaben mit weiteren 6,5 Millionen Euro belastet hätte.

Außerdem sollte die Klinikum Nordfriesland GmbH wieder in einen Eigenbetrieb des Kreises umgewandelt werden. Der hätte in diesem Fall rund zwei Millionen Euro Grunderwerbssteuer für seine vier Klinik-Liegenschaften bezahlen müssen. Unter dem Strich bezifferte der Kreis schon die einmaligen Investitionskosten auf 32,6 Millionen Euro, die kreditfinanziert werden müssten, „sollte der Alternativ-Vorschlag realisiert werden“. Den stempelten Vertreter des Kreistages denn auch als „Wünsch’ Dir was“ ab und bezeichneten ihn als nicht finanzierbar.

Je nach Perspektive waberten anschließend verschiedene Zahlen durch den öffentlichen Raum. Abgespeckte Forderungskataloge wechselten sich mit neuen Kostenschätzungen ab – die drei streitbaren Insulaner wollten einfach nicht aufgeben und gründeten sogar eine eigene Partei, mit der sie bei der Landtagswahl antraten. Die neue politische Bewegung „Zukunft.Schleswig-Holstein“ (ZSH) kam am Ende auf einen Stimmenanteil von 0,5 Prozent.

Etwas weniger bescheiden nahmen sich jene 12,6 Prozent der heimischen Wähler aus, die Lars Schmidt & Co. am 7. Mai für ihre Zukunftsvision von der medizinischen Grundversorgung im Kreis begeistern konnten. Anders ausgedrückt: 73.386 Nordfriesen bestätigten im Fahrwasser der Landtagswahl den Kurs des Kreistages, das Klinikum Nordfriesland unter Einsatz von Landesmitteln zu stärken – rund 11.000 Befürworter hätten es auch getan.

Damit steht fest: Die beiden Häuser auf dem Festland werden zukunftsfähig gemacht, der Standort Wyk wird erhalten und in Tönning ein Medizinisches Versorgungszentrum betrieben. Um die Kliniken Husum und Niebüll zu sanieren, sind Investitionen in Höhe von 48,5 Millionen Euro angepeilt. Dazu sollen Landeszuschüsse in Höhe von 30 Millionen Euro fließen.