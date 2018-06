Nordstrand : Alltägliches neu entdecken

Der Pfarrer in Ruhe Georg Reynders gibt weitere Fotobände und einen Kalender heraus.

von rah

16. Juni 2018, 14:00 Uhr

Fotografieren ist das große Hobby von Georg Reynders. Dafür ist der pensionierte Pfarrer der Alt-Katholischen Kirchengemeinde auf Nordstrand bekannt. „Moment-Aufnahmen“ – unter diesem Titel ist ein neues Fotobüchlein – das mittlerweile neunte – in der Reihe „Gedanken zum Alltag“ erschienen.

Neu ist aber nicht nur das Buch, sondern seine Frau Conni ist mitverantwortlich und aktiv geworden. Bisher war sie die größte Kritikerin der Texte, denn diese fanden stets erst nach intensiven Diskussionen ihren „Feinschliff“ für die Veröffentlichung. In den vielen Jahren, in denen sie das Fotografieren eher begleitet hat und oft genug warten musste, weil es wieder ein interessantes Motiv gab, war es jetzt so, dass sie selbst die Kamera in die Hand genommen hat. Fast war es ein Konkurrenzkampf zwischen beiden um das bessere Motiv, wer es zuerst entdeckte oder fotografierte.

Anlässlich einer Fotoexkursion nach Madeira entstand nun das Buch. „Madeira ist eine faszinierende Insel mit einem ganz besonderen Charakter“, sagt Georg Reynders. Terrassenförmige Landschaften, werden von den Levadas, den Wasserkanälen, die am Berg entlang führen, durchbrochen. Davon und von vielen anderen Motiven finden sich zahlreiche Fotos im Band. „Es sind diese und viele andere Kleinigkeiten, die im Alltag oft übersehen werden. Man findet sie an jedem Ort der Welt“, so der Autor.

Diese bildlichen „Gedanken zum Alltag“ sind die Einladung, sich selbst auf den Weg zu machen, um solche oft auch liebevollen „Kleinigkeiten“ zu entdecken und sich darüber zu freuen. Denn ob es die Hektik, die Reizüberflutung oder Unachtsamkeit ist, weil an zu vieles gedacht werden muss: Oft genug werden die vielen kleinen Dinge im Alltagsgeschehen übersehen, die das Leben aber bereichern können, die die Schönheit der Natur entdecken, die für einen Moment innehalten lassen und Freude bereiten. Diese Moment-Aufnahmen sollen, so Reynders, einladen, im eigenen Alltag neu hinzuschauen und, einem Blumenstrauß gleich, ein Geschenk sein und auch durch die dunklen Stunden des Alltags begleiten helfen.

72 Seiten hat das Fotobuch, das jetzt erhältlich ist. Gleichzeitig ist jetzt schon zum neunten Mal ein farbiger Wandkalender für das Jahr 2019 im A4-Format mit Fotos von Nordstrand erschienen. Darüber hinaus war im vergangenen Jahr ein Versuch mit einem Schwarz-Weiß-Kalender im A4-Format gestartet worden. Wegen der positiven Resonanz gibt es jetzt für 2019 auch einen Schwarz-Weiß-Kalender. Alles ist in den Nordstrander Geschäften oder direkt unter www.reynders-net.de erhältlich.