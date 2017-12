Straßenausbaubeiträge : „Alles so belassen wie es ist“

vergrößern 1 von 1 Foto: Bandixen 1 von 1

von Stefan Petersen

erstellt am 12.Dez.2017 | 13:00 Uhr

Monatelang hatte das Thema Husums Politik und Verwaltung in Trab gehalten, bis das Stadtverordnetenkollegium im April 2015 beschloss, die Kosten für Straßensanierungen nicht mehr allein auf die Anlieger, sondern solidarisch auf alle Bewohner eines Stadtteils umzulegen, um die extreme finanzielle Belastung Einzelner zu verhindern. Die anstehende Sanierung von Feldberg- und Schückingstraße war Auslöser für die Entscheidung. Seitdem hat die Stadt mühevoll Grundstücke vermessen und Abrechnungsgebiete festgelegt und die für die Straßenausbaubeiträge zuständige Stelle auch im neuen Stellenplan für 2018 wieder bis Jahresende befristet ausgewiesen. Und dann kommt die Kieler Jamaika-Koalition mit dem Entwurf eines Gesetzes um die Ecke, das die Kommunen im Land von der Pflicht befreit, diese Beiträge überhaupt von den Bürgern zu erheben.

Was bedeutet das für Husum? „Zunächst einmal gar nichts“, so Bürgermeister Uwe Schmitz. „Alle bisherigen Satzungen bleiben in Kraft.“ Fakt sei, dass der Straßenausbau ja irgendwie finanziert werden müsse. Und dass – wie Kritiker des Entwurfs schon mehrfach bemängelten – ein solches Gesetz die reicheren Städte bevorzuge, die diese Kosten eher aus dem Etat schultern könnten. Thematisiert worden sei das Ganze in Husum jedoch noch nicht, so Schmitz weiter. Und ist sicher: „Wir haben unter Zugrundelegung der bisherigen Rechtslage eine gute Lösung für die Stadt gefunden.“

Zwar würden sich die Kosten für Straßensanierungen auch auf eine andere Abgabe umlegen lassen. „Aber wenn wir beispielsweise die Grundsteuer dafür erhöhen, ist nicht mehr sichergestellt, dass die Einnahmen auch für die Straßensanierung verwendet werden.“ Die Grundsteuer sei eine allgemeine Steuer, die nicht zweckgebunden verwendet werden könne, sondern in den Etat einfließe. „Mit den wiederkehrenden Beiträgen für den Straßenausbau stellen wir sicher, dass nur die Kosten für die Sanierung verlangt werden – und die legen wir zudem auch noch erst einmal aus.“

SPD-Fraktionschef Horst Bauer will ebenfalls erst einmal abwarten. „Es gibt drei Möglichkeiten: Das Land stattet die Kommunen finanziell besser aus – das ist unwahrscheinlich. Oder wir erhöhen die Grundsteuer – was die besagten Unsicherheiten birgt. Oder wir bleiben bei dem, was wir einmal entschieden haben.“ Eine Diskussion darüber halte er erst für sinnreich, wenn ein entsprechendes Gesetz in Kraft ist. „Und sollten wir dann wider Erwarten vom Land doch zusätzliche Mittel bekommen, können wir immer noch über eine Abschaffung reden.“ Einig mit seinem SPD-Amtskollegen und dem Bürgermeister ist sich in dieser Hinsicht auch CDU-Fraktionschef Christian Czock: „Bei einer Sanierung entstehen nun mal Kosten. Die Stadt kann das nicht bezahlen, und das Land wird es nicht bezahlen“, sagt er. Auch die Stadt-CDU könne sich daher „gut vorstellen, dass wir alles so belassen, wie es ist“.