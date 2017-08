Container-Streit in Nordfriesland : „Alles sicher“ – sagt der Minister

vergrößern 1 von 1 Foto: ax 1 von 1

Bundesweit sind Container, die für Flüchtlinge aus aller Welt zusammengekauft worden waren, in Flammen aufgegangen – und keineswegs war immer Brandstiftung die Ursache. In vielen Fällen reichte Unachtsamkeit. Viele Typen haben keinen Brandschutz und erfüllen auch etliche weitere technische Anforderungen der Landesbauordnung nicht. Das wurde den Vertretern des Schulverbandes Horstedt jetzt schmerzlich bewusst, als sie vom Gebäudemanagement Schleswig-Holstein (GMSH) zwei Container für Werkunterricht geschenkt bekamen (wir berichteten).

Die Mängel waren damals auch den Behörden bewusst, wie das Innenministerium in Kiel und Nordfrieslands Kreisbrandmeister Christian Albertsen auf Anfrage unserer Zeitung betonen. Dennoch musste in der Hektik des Zuzuges von Flüchtlingen gehandelt werden – unter Wahrung der bauaufsichtlichen Vorschriften.

„Die für die Erteilung der Baugenehmigungen zuständigen unteren Bauaufsichtsbehörden haben unter den damaligen Umständen gut und flexibel reagiert“, betont Innenminister Hans-Joachim Grote auf Anfrage unserer Zeitung. „Sie haben dafür gesorgt, dass die Flüchtlinge sicher untergebracht wurden.“ In mehreren Fällen seien Rauchwarnmelder installiert worden, wie es in einem extra verfassten Erlass im Mai 2015 vorgeschlagen worden war. Außerdem sei geschultes Personal „rund um die Uhr“ eingesetzt worden, um im Falle eines Brandes die Feuerwehr alarmieren zu können.

Kreisbrandmeister Christian Albertsen erinnert an Begehungen der Behelfsunterkünfte, bei denen vor allem der Brandschutz Thema war. Überall seien, wie von Bund und Land vorgeschlagen, Rauchwarnmelder installiert worden. Außerdem hätten Feuerwehren in den Container-Dörfern Übungen veranstaltet und Bewohner und Sicherheitspersonal seien geschult worden. „Und in Seeth sind die Container nur im Notfall genutzt worden, wenn in den Unterkunftsgebäuden kein Platz mehr war“, so Albertsen.

Patrick Tiede, Sprecher des Finanzministeriums, nimmt Stellung zu der missglückten Container-Lieferung an den Schulverband Horstedt. Zuvor bilanziert er die Aktion von Finanzministerin Monika Heinold (Grüne), die 1700 der Behelfsunterkünfte für Flüchtlinge an Kommunen, Schulen und gemeinnützige Organisationen kostenlos abgeben lassen wollte. Verschenkt worden seien 1071 Container, verkauft 120. Bisher hätten sechs Schulen, Schulverbände und Gemeinden 43 Container erhalten – mit dem Verwendungszweck „Klassen-, Unterrichts- oder Werkraum“. Die Ausgabe erfolgte von verschiedenen Standorten.

Patrick Tiede geht ausführlich auf die Enttäuschung im Schulverband Horstedt ein, dessen Mitglieder für ihre schulische Nutzung der aus Leck abgeholten Container keine Chance mehr sehen – und dabei in ihrer Auffassung von Experten gestützt werden. Tiede weist alle Kommunen darauf hin, dass sie selbst eine Freigabe durch die Bauaufsichtsbehörde beantragen müssten. Die GMSH könne keine Zusagen erteilen und habe überdies ausdrücklich auf die unterschiedliche Beschaffenheit und die eingeschränkte Verwendungsmöglichkeit hingewiesen – unter anderem in der verbindlichen Bedarfsmeldung an den Schulverband Horstedt. Die GMSH fordere jeden Interessenten auf, sich die Container in der Erstaufnahme in Boostedt bei Neumünster anzuschauen, bevor sie verbindlich bestellt werden.

Dieses Procedere sei nun genauso für jene zwei Container zu beachten, die dem Schulverband als Ersatz angeboten worden sind.

