Nordfriesland : Alles dreht sich um die Ringelgänse

Am nächsten Wochenende beginnen die nordfriesischen Ringelganstage mit 100 Veranstaltungen auf Halligen, Inseln und dem Festland.

von hn

18. April 2018, 07:00 Uhr

Jedes Jahr im Frühjahr schallt ein vielstimmiges „Rott-rott-rott“ über die Halligen. Dann wissen alle: Die Ringelgänse sind da! Die kleinen dunkelgrauen Meergänse mit dem weißen Ring am Hals sitzen zu Tausenden auf den Salzwiesen der Hallig, zupfen die schmackhaften Kräuter und legen sich so Reserven für den langen Flug in die sibirischen Brutgebiete an. Mit den Ringelganstagen in der Biosphäre Halligen wird vom 21. April bis zum 13. Mai der Besuch der Tiere mit einem bunten Programm auf den Halligen, auf Amrum, Pellworm sowie dem Festland gefeiert.

Insgesamt gibt es in diesem Jahr genau 100 Veranstaltungen zu den Ringelgänsen – die komplette Übersicht mit allen Details sowie An- und Abreisetipps ist im Internet unter www.ringelganstage.de zu finden. Eine Auswahl . . .

Am Sonnabend, 21. April, werden die Ringelganstage auf Hallig Hooge feierlich eröffnet. Neben naturkundlichen Wanderungen und kreativen Angeboten wird dort auch die „Goldene Ringelgansfeder“ für besonderes Engagement für die Natur und die Region verliehen (Abfahrt mit dem MS „Seeadler“ um 9.30 Uhr ab Schlüttsiel).

Der Sonnabend, 28. April, wartet mit einer Weltpremiere auf: Erstmals gibt es auf Hallig Hooge einen „Poetry Slam zu den Ringelganstagen“ mit Björn Högsdal.

Am Montag, 30. April, steht auf der Hamburger Hallig „Die Reise der Ringelgänse“ im Programm – im Hallig-Krog findet dazu ein kulinarischer Zwischenstopp statt.

Auf Hallig Langeneß genießt man nach einer „Ringelgans-Safari“ ein typisches Halligfrühstück (1. Mai); bei Wattwanderungen mit speziellen Ringelgansbeobachtungen zu den Halligen Oland (unter anderem am 22. und 28. April) und Gröde (6. Mai) kommt auch die Bewegung nicht zu kurz. Literatur wird am 4. Mai auf Hallig Hooge geboten, wenn Katja Just aus ihrem Buch „Barfuß auf dem Sommerdeich“ liest.

Den Abschluss der 21. Ringelganstage bildet das „Vogelkiek-Wochenende“ auf Hallig Langeneß (10. bis 13. Mai), bei dem sich vier Tage lang alles um Natur und Kultur der Halligen dreht.