Garding : Alle Kunstsparten sind vertreten

Der Gardinger Weihnachtsmarkt, früher auch Hasenmarkt genannt, hat eine lange Tradition. Ebenfalls schon traditionell ist die Veranstaltung des Fördervereins für Kunst und Kultur Eiderstedt (FKE), die seit Jahren am selben Tag parallel zum bunten Treiben draußen im Atrium des Alten Rathauses stattfindet. Heute von 14 bis 18 Uhr hat das Alte Rathaus in der Engen Straße für den FKE-Weihnachtsmarkt geöffnet. Der Eintritt ist frei. „Es ist Zeit für ein neues Gesicht“, hatte allerdings im Frühjahr der vor gut zwei Jahren gewählte Vorstand befunden und seine zweite Vorsitzende Andrea Gerdau sowie Pressereferentin Ellen Balsewitsch-Oldach als Arbeitsgruppe in dieser Angelegenheit eingesetzt. Und so erwartet die Besucher die Adventsausstellung des FKE mit einem veränderten Konzept und auch in (farblich) neuem Gewand. „Wir wollen konsequent Dinge anbieten, die sich mit dem Angebot draußen möglichst wenig überschneiden“, so das Vorbereitungsteam. An allen Ständen im Atrium werden – unterteilt in verschiedene Sparten – Werke von Künstlern und Kreativen aus dem Verein präsentiert. Die Besucher können mit Künstlern ins Gespräch kommen und deren Werke erwerben. Daneben gibt es eine Los-Tombola, deren Erlös der Jugendarbeit im Kinder-Werkstatt-Atelier zugute kommen soll. Die Sparte Literatur stellt sich erstmals live vor: Um 15 und 16 Uhr sind im Bürgermeisterzimmer die Autoren Dirk-Uwe Becker und Ellen Balsewitsch-Oldach mit unterhaltsamen Geschichten zu hören, ab 17 Uhr stellt Yoli von Manowski ihr neues Buch vor. Umrahmt werden die Textbeiträge mit Saxophon-Musik von Uwe Schwalm („Westcoast“).