Alle im Land auf Tore-Jagd

1. E-Football-Fifa-Landesmeisterschaft: Der Schleswig-Holsteinische Fußball-Verband und die Messe Husum starten Online-Turnier

16. Oktober 2019, 18:19 Uhr

Husum/Heide | Die Messe Husum & Congress treibt das Thema E-Sport unermüdlich voran: Im Vorjahr der erste Experten-Kongress zum Thema und kürzlich die sechste Nordish Gaming Convention, ein bedeutendes Treffen von Fans virtueller Spiele- und Sport-Angebote. Auf einem höheren Level geht es aktuell weiter: Die Messegesellschaft und der Schleswig-Holsteinische Fußballverband starten Anfang des Jahres die 1. E-Football-Fifa-Landesmeisterschaft, für die sich alle Bürger des Landes daheim im Online-Spiel qualifizieren können.

Die 64 Besten treffen sich im realen Leben im Nordsee-Congress-Centrum der Husumer Messe und tragen dort ihre virtuellen Endspiele aus. Parallel baut der Fußballverband nebenan in der Messehalle Streetsoccer-Courts auf, auf denen klassische Wettkämpfe mit dem echten runden Leder ausgetragen werden. Diskutiert wird nur noch, ob ein kleines Startgeld erhoben wird.

Diese Kooperation ist frisch vertraglich unter Dach und Fach gebracht worden, wie Martin Freese auf Anfrage bestätigt. Er ist bei der Messe Husum & Congress der Leiter Digitalisierung, der für die Transformation von Projekten aus der realen in die virtuelle Welt verantwortlich zeichnet. Ihn freut besonders: „Die Stimmung bei den Verhandlungen mit dem Fußballverband war von Anfang an positiv.“ Das lag auch daran, dass es sich bei Fifa um die reine Simulation von Fußballsport handelt.

Während somit in Husum das Thema an Fahrt gewinnt, stagnieren die Dinge in Heide. Die Fachhochschule Westküste hatte im Frühjahr der Regierung ihr Konzept überreicht, in dem sie die Aufgaben einer solchen E-Sport-Bildungsstätte umrissen hat. Sie will für einen verantwortungsvollen Umgang mit E-Sport sorgen, unter anderem durch zertifizierte Aus- und Weiterbildung von Eltern, Lehrern und Trainern. Auch für Jugendschutz und Suchtprävention habe die Hochschule bereits Pläne vorbereitet, heißt es.

Seit Monaten wird in Heide auch eine Immobilie für die E-Sport-Akademie vom privaten Eigentümer Kay Evers freigehalten. In dem als Modellprojekt entwickelten Stadtquartier Rüsdorfer Kamp soll Leben und Arbeiten gesellschaftlich verzahnt werden, womit Anwohner und Unternehmer zum aktiven Mitgestalten aufgerufen sind. „Ich reserviere das Gebäude für die E-Sport-Akademie, weil sie nach meiner Ansicht genau in das Modellprojekt hineinpasst.“ Allerdings höre er im Wechsel negative und positive Signale, was die Realisierbarkeit betrifft.

An der FHW sehen sich die Akteure zurzeit als Zuschauer der öffentlichen Diskussion, denn sie haben ihre Vorarbeit geleistet. „Unser Konzept mit verschiedenen Vorschlägen für eine E-Sport-Akademie liegt bei der Staatskanzlei zur Prüfung der Umsetzung und der Finanzierung“, antwortet FHW-Pressereferent Carsten Friede.

Auf erneute Anfrage unserer Redaktion, ob es grünes Licht für die FHW und die Anmietung der Räumlichkeiten gebe, antwortete ein Sprecher des zuständigen Innenministeriums: „Ein Konzept dazu wird von der Landesregierung sorgfältig bewertet“ – seit nunmehr einem halben Jahr.

Das Innenministerium hatte im April diesen Jahres eine nach eigenen Worten „sehr differenzierte“ Richtlinie zur Förderung des E-Sports herausgegeben. Auf Antrag könnten damit „E-Sport-Turniere, Einrichtung von Räumen und Technik oder die Ausbildung von E-Sportlern und -Trainern gefördert werden. Dafür stünde in diesem Jahr eine halbe Million Euro bereit.

2017 hatte die Jamaika-Regierung in ihren Koalitionsvertrag geschrieben, „die feste gesellschaftliche Integration des E-Sports in das Gemeinwesen zu gewährleisten“. Bestätigt wurde das im Landtag unmittelbar nach dem E-Sport-Kongress in Husum im Herbst 2018, wo beschlossen wurde, Großveranstaltungen für E-Sport in den Norden zu holen und die künftige Akademie für E-Sport an der Fachhochschule Westküste in Heide zu fördern (wir berichteten).

Gespannt verfolgt die Spieler-Szene die Entwicklungen in Husum und Heide. Timo Schöber ist Sprecher des Vereins eSports Nord mit Sitz in Flensburg. Am wichtigsten sei, sagt er, die E-Sport-Akademie durch die Fachhochschule Westküste einzurichten, weil dort bereits am Thema geforscht worden sei.

Zudem müssten für E-Sport weitere Räume gefunden werden. Das könnten eigens erbaute Häuser sein oder Heime der Vereine, die E-Sport-Angebote einrichten. Nach Schöbers Ansicht könnten damit neue Mitglieder für den klassischen Sportbetrieb gewonnen werden. Denn auch er weiß, dass die E-Sportler einiges für ihre Fitness tun müssen.