Mildstedt : Alle Grundstücke sind verkauft

In Mildstedts Neubaugebiet Maaschen ist kein Land mehr zu haben. Die Gemeinde will jetzt eine Vorkaufssatzung erlassen.

von shz.de

05. April 2018, 06:00 Uhr

„Sämtliche Grundstücke in unserer Gemeinde sind verkauft – auch die beiden Gewerbeflächen im Rosendahler Weg gegenüber Distelacker“, erklärte Bürgermeister Bernd Heiber in der jüngsten Sitzung des Mildstedter Finanz- und Wirtschaftsausschusses. Außerdem sind auch die 45 Grundstücke im Neubaugebiet Maaschen vergeben.

An sich ist es eine gute Nachricht, dass Bauland in Mildstedt so begehrt ist. Doch das birgt auch Risiken. Um die bauliche Entwicklung in der rund 4000 Einwohner zählenden Kommune beeinflussen zu können und um selbst überhaupt noch an Baugelände zu kommen, will die Gemeinde eine Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht nach Paragraf 25 Absatz 1 des Baugesetzbuches (Vorkaufssatzung) erlassen. Der Ausschuss votierte einstimmig für das Vorhaben, das nunmehr in der Gemeindevertreter-Sitzung am 26. April abschließend beraten wird.

„Wir möchten nicht, dass Investoren bei uns Spekulations-Grundstücke kaufen. Das Vorkaufsrecht gilt für alle zu veräußernden Grundstücke im gesamten Gemeindegebiet“, machte Heiber deutlich.

Auch die Erweiterung des kommunalen Kindergartens war Thema an diesem Abend. „Anbau oder Neubau werden vom Architekten berechnet. Die Vorlagen haben wir wahrscheinlich zur Gemeindevertreter-Sitzung vorliegen“, so Heiber. Die beiden Kindergärten in Mildstedt sind voll belegt. Zum Teil werde dort mit Sondergenehmigung mit 23 Kindern pro Gruppe gearbeitet, wie Heiber erläuterte. Geprüft werde nun auch, ob am evangelischen Kindergarten angebaut werden kann oder ein Neubau infrage kommt – und auch, ob beides auf dem bestehenden Gelände machbar ist beziehungsweise ob auf einem neuen Gelände gebaut werden wird. „Ich muss aber gleich dazu sagen: Bisher werden nur zusätzliche Kindergartenplätze bezuschusst – auch dann, wenn ein neues Gebäude gebaut wird. Und für das laufende Jahr sind die Fördergelder bereits vergeben. Wir müssen als nächstes erstmal entscheiden, welche der Möglichkeiten wir in Angriff nehmen wollen“, räumte das Gemeinde-Oberhaupt ein.

In der Gemeinde sei es vermehrt zu Vandalismus gekommen – sogar in der Gemeinschaftsschule, berichtete der Bürgermeister. „Leider haben wir in jüngster Zeit niemanden erwischen können. Wir hatten eine Belohnung für Hinweise ausgesetzt – aber die war offensichtlich nicht hoch genug, um sich für den Tipp ein i-Phone anschaffen zu können.“

Stattgefunden hat kürzlich die Wegeschau der Wirtschaftswege. Nun soll festgelegt werden, welche Straßen und Wege in diesem Jahr durch die Gemeinde saniert werden. Angedacht ist in Absprache mit dem Deich- und Hauptsielverband diesmal der Straßenzug „Nedderlund“. Der Auftrag für den „Waldweg“ ist bereits vergeben.

Bau- und Planungsausschuss-Vorsitzender Reinhard Taube berichtete, dass die großen Löcher im Straßenzug „Zu den Tannen“ durch die Gemeindearbeiter verfüllt wurden. Auf Nachfrage von Ernst-Julius Levsen (AWM) zu den Parkplätzen im Borgerweg sagte der Bürgermeister: „Es trifft zu, dass sie sehr durchweicht sind. Dort fahren auch Lastwagen rauf. Wir werden bei besserer Witterung eine Schicht des Bodens abtragen und neu auffüllen lassen.“

Auf Nachfrage der Finanzausschuss-Vorsitzenden Telse Jacobsen hinsichtlich der Wohnbau-Begrenzung teilte Heiber mit: „Wir haben es schriftlich aus Kiel, dass uns die Begrenzung nicht betrifft.“

Ausschussvorsitzende Telse Jacobsen gab am Ende einige Termine bekannt. So findet am 17. April, 14 Uhr, die Prüfung der Jahresrechnung 2017 statt. In der Gemeindevertreter-Sitzung werde dann darüber abgestimmt. Ab 1. Juni steigt Mildstedt als Pilotgemeinde in die digitale Gremienarbeit ein. Die neuen Gemeindevertreter sollen dann alle die entsprechenden Geräte erhalten.

In punkto Rufbus meldete sich Günter Jacobsen zu Wort. Das Thema sei für Mildstedt nicht ganz so relevant. „Unsere Gemeinden sind dem Stadtverkehr Husum angeschlossen und werden außerdem von Überlandlinien bedient.“