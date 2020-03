Anti-Corona-Maßnahme Husum : Alex Kitchen kocht die Reste – Tafel und Bahnhofsmission freuen sich

Bei einer Kochaktion wurden alle Lebensmittelrest verbraucht – für den guten Zweck.

von Inga Gercke

19. März 2020, 17:38 Uhr

Husum | Obwohl auch das Restaurant Alex Kitchen seine Türen durch die Anti-Corona-Maßnahme bis zum 19. April schließen muss, ist das 14-köpfige Team am Donnerstagvormittag noch voll in Aktion. Denn jetzt müssen die übrigen Lebensmittel aufgeteilt und verbraucht werden, damit nichts in der Mülltonne landet.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in unserem Liveticker und auf der Dossierseite shz.de/corona.

Erst kommen die Kisten ...

Dazu hat Alex Müller, der Chef des Restaurants, die Mitarbeiter in zwei Team aufgeteilt. Ein Team packt die noch unverarbeiteten Lebensmittel wie Champignons, Salate, Paprika oder Kartoffeln in Kisten, die dann von der Tafel abgeholt werden.

Alex Kitchen

Und hat dabei offensichtlich gute Laune:

Alex Kitchen

Die restlichen Lebensmittel, die entweder bereits geschnitten oder vorgekocht sind und in diesem Zustand nicht an die Tafel weitergegeben werden können, werden in die Produktionsküche des Restaurants, die im Thomas-Hotel ihren Sitz hat, gebracht.

... dann die Kochtöpfe

Dort wartet schon Teamchef Jonas Woldt darauf, endlich loszulegen.

Wir mussten erst einmal gucken, was wir für Zutaten haben, und dann schauen, wie wir improvisieren konnten. Jonas Woldt, Teamchef und Koch

Die selbstgesteckte Challenge: „So kreativ, abwechslungsreich und lecker zu kochen, wie es geht“, sagt er.

Gut für das Team

Das Ergebnis waren Eintöpfe, Suppen, Geschnetzeltes und sogar ein Apfelkuchen. „Das war hier heute echt Kochen im Akkord“, so der Teamchef, aber: „Die Stimmung war super. Das ganze Team hat mitgemacht!“

Alex Kitchen

Fünf Stunden wurden alle Lebensmittel – im wahrsten Sinne des Wortes – verbraten. Und Jonas Woldt kann dieser Not-Aktion sogar noch etwas abgewinnen:

Es war auch mal schön, so frei Schnauze zu kochen – hat Spaß gemacht! Jonas Woldt

Die fertig gekochten Gerichte wurden dann in der Suppenküche der Bahnhofsmission verteilt. Die übrigen Lebensmittel werden heute während der Tafelausgabe ausgegeben.

Tafel ist begeistert

Adelheit Marcinczyk vom Diakonischen Werk freut sich:

Das ist wirklich eine ganz tolle Aktion! Das können wir gerade gut gebrauchen. Adelheit Marcinczyk, Diakonischen Werk

Momentan würde eine große Welle der Hilfsbereitschaft über die Tafel schwappen. Und darauf sei diese auch angewiesen. Denn viele der sonstigen Einnahmequellen der Tafel fallen durch die Restaurant-Schließungen weg.

Und in Tönning sei die Situation noch schwieriger: „Durch die ganzen Hamsterkäufe bekommen wir dort einfach keine Lebensmittel mehr und mussten vorübergehend schließen.“

Ausgabe der Tafel: Um weiter für die Menschen da sein zu können, hat sich das Diakonische Werk Husum jetzt mit der Kirchengemeinde Husum zusammengetan. Für die Dauer der Krise lädt sie immer freitags von 10 bis 13 Uhr in die Marienkirche zur Ausgabe der Tafel ein. Heute ist der erste Termin.



Weiterlesen: Wegen Corona ins Homeoffice – die schönsten Bilder

Weiterlesen: Lieferservice oder To Go: So reagieren Restaurants auf die Schließung

Weiterlesen: Covid-19 : Zehn Coronafälle in Nordfriesland, 150 Menschen in häuslicher Quarantäne

Weiterlesen: Heinke Thomsen und Vivien Janise Hacker organisieren Hilfe beim Einkaufen.