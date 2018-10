Feuerwehr St. Peter-Ording : Alarm am Ordinger Strand

Ein vermisster Kanufahrer, eine Brandmeldeanlage und ein verunglücktes Schaf hielten die Feuerwehr St. Peter-Ording in Atem.

von Helmuth Möller

01. Oktober 2018, 15:11 Uhr

Gleich drei Mal wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Peter-Ording am vergangenen Sonnabend zum Einsatz gerufen.

Gegen 19.47 Uhr kam die Meldung, dass ein Kanu-Fahrer, der nach eigener Aussage „nur eine Viertelstunde an der Wasserkante paddeln wollte“, von seiner Ehefrau als vermisst gemeldet wurde, als die verabredete Zeit überschritten war. Die regionale Leitstelle Nord alarmierte neben der Feuerwehr auch die DLRG, den Offshore-Rettungshubschrauber „Northern Rescue Zero One“ sowie einen SAR-Hubschrauber und einen Seenotrettungskreuzer.

Die Feuerwehrleute setzten das Hoovercraft ein, die DLRG brachte ihr Boot und den Jet-Ski zu Wasser. Kritisch war für die Einsatzkräfte, dass zwar auflandiger Wind, aber ablaufend Wasser war. Nach einigen Minuten der Suche wurde der Kanut aus Osnabrück am Strand entdeckt: Er hatte in der Dunkelheit die Pfahlbauten verwechselt und ist an der falschen Stelle aus dem Wasser gekommen. Dann hatte er sich zu Fuß auf den Weg zu seiner Frau gemacht.

Zwei kleinere Einsätze gab es zur Mittagszeit. Die Feuerwehr eilte zu einem Hotel, dessen Brandmeldeanlage aufgrund eines technischen Defekts ausgelöst wurde.

Nur kurz nach Einrücken in das Gerätehaus erfolgte der nächste Alarm: Ein Spaziergänger entdeckte auf dem Deich ein Schaf in einer Notlage. Gemeinsam mit dem Inhaber konnte das Tier gerettet werden.

„Insgesamt sind wir in diesem Jahr bereits 83 ausgerückt“, erklärte Wehrführer Norbert Bies. Das sei im Vergleich deutlich mehr als in den Vorjahren.