Corona am Dienstag : Aktuelle Corona-Zahlen für Ämter in Nordfriesland und die Stadt Husum

Ein Fall weniger: Kreis muss Statistik erneut korrigieren - Insgesamt bisher 2758 Fälle in NF.

Nordfriesland | Nachdem der Kreis Nordfriesland am Montag aufgrund von IT-Problemen keine detaillierten Corona-Zahlen vermelden konnte, gibt es an diesem Dienstag wieder eine aktuelle Statistik. Allerdings musste das Gesundheitsamt, ähnlich wie am vergangenen Wochenende, die Gesamtzahl der Fälle in NF erneut um einen Fall nach unten korrigiert werden. "Es handelt sich...

